Maki: "Debemos poner en valor el destino Huelva y mostrar al mundo sus tesoros"

Este viernes 21 de enero, en el marco de las Fiestas de San Sebastián 2022, arrancará su gira el onubense Maki junto a María Artés, con un increíble show en el que repasarán los grandes éxitos de su carrera que acumulan miles de millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Recientemente María Artés ha conseguido dejar sin palabras a todos sus seguidores a través de su nuevo lanzamiento. Y es que la artista ha querido sacar a la luz una canción que lleva por título ‘No quiero más lágrimas’.

Lejos de hacerlo en solitario, María Artés ha querido contar con diversos artistas. Entre ellos se encuentran Maki y el dúo Camela. Una colaboración de ensueño que podremos disfrutar en vivo y en directo esta noche en el Parque Alonso Sánchez de la capital a partir de las 23:45.

José Antonio Velasco Ruiz ‘Maki’ es un artista, productor y guionista que nació en Huelva el 19 de abril de 1979. Se crio en el barrio de Los Rosales, donde creció su pasión por el fútbol y la música. Tras jugar de pequeño en las categorías Inferiores del Recreativo de Huelva decidió dejar el futbol por sus estudios y se dio a conocer en su tierra en varios programas en la radio onubense Onda Colombina hasta grabar su primera maqueta.

De ahí pasó a una discográfica sevillana llamada Capicúa Entertainment y luego llegó su fichaje por Warner Music Spain, donde sigue trabajando desde 2006.

Se dio a conocer a nivel nacional con temas como 'Calé tunea' (Elegida canción del verano en España en 2006), 'Mi tigresa' (Canción del verano 2007) o 'Vuelve', tema dedicado a Mariluz Cortés, de la que después se emitió una serie en Antena3.

Después del lanzamiento de 10 discos con Warner Music, actualmente compagina su carrera musical con la de A&R/Productor, además de ser padrino y descubridor de la artista sevillana María Artés, su compañera en el ámbito profesional y personal, ya que junto a Artés, además de haber cosechado grandes éxitos ha formado una entrañable familia.

En 2016 ambos artistas contrajeron matrimonio y su enlace se hizo viral en redes sociales gracias a sus millones de seguidores por todo el mundo, y donde nació una canción, 'Quisiera parar el tiempo', que al poco tiempo se convertiría en la más escuchada del artista onubense.

En 2021 llegará la guinda del pastel con su décimo disco, donde culmina la trilogía 'Incondicional', que empezó en 2016. En directo, el artista estrena este viernes en Huelva su décima gira con especial ilusión tras el éxito de público que supuso en España la gira 'Quisiera parar el tiempo'.

Pero antes, nos presenta 'Te quise tanto'. Tras el éxito de 'Déjate llevar', junto a Fernando Caro y su hija Lucía Velasco, nos presenta una maravillosa historia compuesta junto a María Artés. En ella, Maki nos devuelve sus raíces flamencas en una composición digna de sus comienzos.

Hablamos con Maki, a escasas horas de su concierto de esta noche en el corazón de la capital.

Esta noche arrancáis vuestra décima gira en un escenario único: el Parque Alonso Sánchez

Así es. Esta noche comenzamos en Huelva con nuestra décima gira 'Imperfectos', en la que María y yo hacemos honor a nuestro último single. Nuestros seguidores estaban encantados con que hiciéramos una gira conjunta y aunque sí haremos algún concierto por separado, la gira de Maki y María Artés ocupará la mayor parte de nuestro 2022.

¿Con ganas de actuar en el marco de las Fiestas de San Sebastián?

¡Por supuesto! Como la gente sabe, yo soy de Huelva y sigo viviendo aquí, aunque la música me lleve por todos los rincones del mundo. Hace ya unos 12 años que no cantaba en la capital (la última vez fue en las fiestas de La Cinta) y ya tenía una deuda con la tierra de volver a actuar con los grandes éxitos que hemos ido cosechando a lo largo de estos años. Tenía ganas de volver a mi casa para contar mis letras y mostrar mis canciones de nuevo. Nunca había cantado en San Sebastián y hoy tendré la ocasión. Algún día espero también poder hacerlo en Colombinas, una fiesta que siempre me ha encantado desde niño.

¿Qué relación tienes a día de hoy con Huelva?

Llevo toda mi vida viviendo aquí. Hace unos años me mudé a Aljaraque, en la zona de la Dehesa, donde me dedico a componer en plena naturaleza a un paso de las playas. Me inspira mucho. Y luego, a un paso, en Sevilla, tengo mi estudio musical, donde mi mujer y yo trabajamos con grandes artistas como Andy y Lucas, Camela, Galván Real, Nino Vargas...

Has mencionado a Camela, con los que compartiréis escenario esta noche. Una combinación de artistas que no dejará a nadie indiferente

Sí. Yo tengo una amistad muy especial con Camela. Especialmente con Dioni, con quién tengo una hermandad muy grande. Tenemos hecho un grupo en el que hemos compartido la ilusión que nos hacía realizar un tema juntos. Por fin hace un año este proyecto comenzó a gestarse y desde hace unos meses es ya una realidad. Estamos muy contentos por la acogida que está teniendo el single 'No quiero más lágrimas'. Se han unido todos los astros para que esta noche se haga la puesta de largo de este tema en un escenario tan mágico como el de Huelva.

En cuanto al destino Huelva, ¿con qué rincón de la provincia de Huelva te quedarías?

Si hay un destino que me encanta de la provincia es Punta Umbría, porque tengo recuerdos preciosos de mi veraneo con mi familia, de la adolescencia... muchos recuerdos de este rinconcito que para mí es mágico.

Se puede decir que eres un afortunado porque vives y y trabajas desde la tierra que tanto te inspira

Sí. Uno puede dedicarse a lo que le gusta desde aquí pero siempre digo que Huelva necesita poner más en valor tanto a sus artistas y a su gente como a sus lugares únicos, muchos de ellos todavía desconocidos para muchos. Yo cuando voy a otras provincias veo que la gente es muy patriota. Y aquí en Huelva todavía nos hace falta ese empujoncito para empezar a creérnoslo. Tenemos mucho más que otros y deberíamos mostrarlo al mundo. Aunque sí es verdad que desde nuestra tierra se puede trabajar y conseguir grandes resultados. Yo me encargo personalmente de aportar mi granito de arena con mis canciones para dar a conocer el destino tan maravilloso en el que vivimos.

Cuando sales fuera, ¿qué es lo primero que le cuentas a la gente de tu tierra?

Es indiscutible que Huelva destaca por su sol y su luz. La alegría que tiene nuestra gente por vivir en la provincia con más horas de sol de España es un valor incomparable. Para mí es un privilegio del que hago gala siempre que tengo ocasión.

¿Y a María? ¿Qué le enamora a esta sevillana de Huelva?

Ella ya es onubense de adopción. Le encanta cada rincón. Punta Umbría como a mí, pero también pasear por El Rompido, adora perderse por el centro de Huelva o desconectar en rincones como El Conquero. María se ha ido impregnando todos estos años de las zonas más emblemáticas de Huelva y ahora le acompaña ese amor que yo le he ido transmitiendo por mi provincia a lo largo del tiempo.

