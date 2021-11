6 onubenses estarán presentes en la X edición de We Love Flamenco

La onubense Laura Sánchez ha presentado, junto a su socio Javier Villa (Go! Eventos y Comunicación) la X edición de We Love Flamenco.

El patio claustral del Convento de Santa Isabel de Sevilla, sede de la Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, ha sido el lugar elegido por GO! Eventos y Comunicación para presentar la próxima edición de la Semana de la Moda Flamenca.

Del 15 al 21 de enero de 2022 tendrá lugar la X edición de We Love Flamenco, la pasarela que idearan Laura Sánchez y Javier Villa allá por el 2012, donde la moda habría de tratarse como la alta costura española y, además, se le otorgaría un tinte solidario.

El cartel anunciador, obra del ilustrador Carlos Buendía, también ha sido presentado en este acto. En él pueden verse representadas las ocho provincias andaluzas, todas y cada una de ellas, cunas de la moda flamenca y de inspiración, así como de su evolución a lo largo del tiempo.

We Love Flamenco 2022 contará con la participación de 28 firmas de moda flamenca y de inspiración, repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario.

De Huelva estarán presentes 6 firmas: El Ajolí, Javier Mojarro, Rocío Márquez, José Manuel Valencia, Paco Prieto y Santana Diseños.

El ya tradicional Desfile Benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad, tendrá lugar en la mañana del sábado de ‘Welove’.

Además, los desfiles de We Love Flamenco infantil, cuyos beneficios son destinados a diferentes causas como Unicef o Save the children, también quedarán integrados, en esta edición, en el calendario de la semana de desfiles, y es que no podía ser de otra manera: “En este año tan especial, la vuelta de los volantes, la vuelta de nuestras ferias, fiestas y romerías, no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es el vestir de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil”, explican desde GO! Eventos y Comunicación.

Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la ‘hermana pequeña de Welove’, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo tendrá lugar en la tarde del martes 18 de enero.Las entradas para los desfiles estarán disponibles en la web weloveflamenco.es a partir del próximo 9 de noviembre.

Todas las propuestas, siguiendo la línea cromática del cartel, se confeccionaron en tonos rojos, azules, blanco y negro. Además, junto a los volúmenes en faldas y mangas, prevalecieron los tonos plata y metalizados. Claveles rojos aderezaban los estilismos de las modelos de We Love Flamenco, entre las que pudimos ver desfilar a Alma Cortés Bollo, alumna del curso de modelos de GO! Eventos y Comunicación.

Dando apoyo institucional al acto, y acompañando al equipo de GO! Eventos y Comunicación, diseñadores y firmas, prensa, medios, blogueros e influencers locales, también han asistido D. Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; D. Ricardo Sánchez, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, y Dña. Rosa Hernández, Delegada Territorial de Turismo en Sevilla.