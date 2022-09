'72 Kilos', el dibujante que arrasa en las redes, deja su huella en Ayamonte

Óscar Alonso (72 Kilos, @72kilos) uno de los ilustradores españoles más populares de las redes sociales, (con 2,3 millones de seguidores en Instagram) es también un enamorado de Huelva.

Sus ilustraciones han conquistado los corazones de miles de personas en las redes sociales. Temas como el amor, los sentimientos y las dudas recorren el universo artístico de este dibujante, que también ha querido dejar su huella creativa en la provincia onubense.

Lo ha hecho en una librería de Ayamonte. En concreto, en la Librería Novela, un lugar que, dice, frecuenta cada verano, ya que suele pasar los meses de descanso en la localidad costera.

Tal y como recoge en una entrevista ofrecida a la ayamontina Marina Romero para el portal de información Ayamonte Interesa Costa de la Luz, se trata de su primer mural, ya que normalmente se dedica a hacer viñetas en digital, para publicarlas después en Facebook, Instagram y Twitter. "Solo había hecho uno en una de las ventanas de mi casa. Suele venir aquí de veraneo, entré en la librería de Mónica, le propuse hacer este dibujo en el cristal y me dio libertad total".

El dibujante ha querido reflejar en su creación el universo de los libros, así como el hecho de encontrarnos entre dos países y ser una "librería fronteriza".

Óscar ya tiene cuatro libros recopilatorios de sus ilustraciones: Un libro contigo, Las cosas que importan, El mundo es un regalo y Las vidas que dibujamos. Obras que pueden adquirirse también en esta carismática librería ayamontina.

Este bilbaíno es conocido por 72 Kilos debido a una apuesta de juventud con sus amigos. "Hace 14 años empecé una apuesta con unos amigos porque pesaba 92 kilos y les dije que bajaría 20 kilos hasta llegar a mi peso normal. Durante el proceso abrí un blog que se llamó 72kilos.com, al que iba subiendo un viñeta cada día sobre las aventuras de bajar esos 20 kilos en un año. Cuando terminé el año me quedé con ese nombre porque me gustó la firma, me parecía diferente. A día de hoy lo sigo manteniendo", cuenta.

A día de hoy triunfa dibujando, aunque los temas han trascendido mucho más. Ahora sus ilustraciones hablan sobre las relaciones de amor que tuvo, sus amigos, familiares y aventuras cotidianas. Al subirlas diariamente a las redes sociales se ha hecho tan popular que el perfil del dibujante es conocido ya en el mundo entero.

Todos comparten sus historietas haciendo viral una nueva forma de inspiración que traspasa fronteras y que, desde ahora, quedará impregnada en esta librería de Ayamonte.