Juanlu Montoya: "Admiro a los artistas de Huelva, el arte que de allí sale y la música que se hace"

El cantautor sevillano Juanlu Montoya, cuyo vínculo con la música viene desde muy joven y se hizo viral en redes sociales con temas como "Arrebato de Amor", alcanzando más de 20 millones de reproducciones, ofrece esta próxima semana un concierto en Huelva capital, dentro de su recién estrenada gira "Sonriendo al Sol 2023".

El cantante de Utrera, que ha tenido la amabilidad de atender a "Huelva, Tu Destino" para esta entrevista, es actualmente uno de los artistas de música pop aflamencada más reconocidos y con mayor proyección a nivel nacional en su propuesta como cantante, compositor y productor. Su éxito en las redes sociales y la constante subida de los números de sus temas en las plataformas digitales hicieron que la discográfica Universal Music fichara por él con el disco "Con Calma".

Para este 2023 comienza una nueva etapa: llega el nuevo single de Juanlu Montoya, "Te lo mereces". Una canción representa el aire fresco y alegre que caracteriza al artista y su música, combinado con una letra romántica que no dejará indiferente a nadie al final de la canción.

Este nuevo tema supondrá el punto de partida para su nuevo camino: la gira "Sonriendo al Reloj". Y el próximo viernes 5 de mayo a las 21:00 horas, estará en concierto en la Sala Macaw del Centro Comercial Aqualon de Huelva capital. Para conseguir entradas a este evento, puedes adquirirlas a través de este enlace.

A continuación, Juanlu Montoya atiende a "Huelva, Tu Destino" desvelándonos un poco sus orígenes musicales, su nuevo single, su gira 2023 y su vínculo con Huelva.

¿De dónde nace tu pasión por la música?

Mi pasión por la música nace primero de mi familia. Que muchos de ellos se han dedicado al mundo de la música. Y también de que mi padre, cuando yo era muy pequeño, me regaló mi primera guitarra, y ahí empezó a engancharme todo esto. También escribí mis primeras canciones muy pequeño.

¿Tienes algún vínculo con Huelva o con alguno de sus artistas?

La verdad que no tengo ningún vínculo directo con Huelva, pero sí es verdad que admiro a los artistas de Huelva, el arte que de allí sale y la música que se hace.

He tenido la oportunidad de trabajar con Los Marismeños, en uno de sus discos. Y bueno, admiro mucho a Los Mellis, con los que he trabajado también. Y cómo no, a Pepito el Marismeño, que aparte de ser gran amigo de la familia, y admirable como persona, también le admiro muchísimo como artista y he seguido mucho sus discos y su trayectoria.

¿Has actuado ya alguna vez en esta provincia? ¿Tu experiencia con los onubenses?

He tenido la oportunidad de actuar tanto en Huelva capital antes de la pandemia. He hecho como tres conciertos allí. Y estos dos años atrás he estado por muchos pueblos de la provincia, y la gente de allí me ha dado siempre un recibimiento muy bonito.

Háblanos de tu nuevo single “Te lo mereces”

“Te lo mereces” es el primer single de este nuevo trabajo que estoy sacando, y la canción es una declaración de amor, reconocimiento y agradecimiento. Está sonando ahora en muchas emisoras de radio, y estamos muy contentos con el recibimiento que está teniendo por parte del público.

¿Qué puedes contarnos de tu nueva gira “Sonriendo al sol”?

Es mi nueva gira de este año 2023, en la que estamos ya inmersos. Llevamos cuatro conciertos, hemos cambiado un poco la puesta en escena, y también mucho de aspecto. Hemos añadido músicos nuevos, entre ellos uno onubense (que no lo he incluido antes en el vínculo con Huelva), y es un gran bajista que también está en esta gira.