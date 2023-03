El olontense José Miguel Otero, el tenor de Huelva que hará historia

José Miguel Otero, tenor venido de Gibraleón, dedicado en cuerpo y alma a la música, emocionó e hizo llorar en la noche de ayer en el programa de Canal Sur "Tierra de Talento", encandilando al jurado y ganando esta octava gala de admisiones.

El joven deslumbró sobre el escenario cantando "Il Mondo" de Jimmy Fontana, haciendo llorar al jurado de emoción mientras conseguía la máxima puntuación. La integrante del mismo jurado ha sido clara "Eres un diamante en bruto que se convertirá en un grande de nuestro país, harás historia".

Pastora Soler, que también se encontraba en el jurado, a la que ha removido muchas cosas por dentro, ha estallado en alabanzas "Me has vuelto loca, eres puro". Mientras que Antonio Canales ha exclamado "Es un león, un golpe, es alma en la voz, sentimientos... No puedo hablar más".

Aquí puedes escuchar un pequeño trocito de su impresionante voz en la actuación de la gala de anoche en "Tierra de Talento".