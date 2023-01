El cantaor José Luis Pérez-Vera llega a Almonte para presentar su primer disco “Tierra Prometida”

El cantaor hinojero José Luis Pérez-Vera llega a Huelva, su tierra, para presentar su recién estrenado nuevo disco “Tierra prometida”, un trabajo al que el artista define como “disco probeta” en el que prueba diversos estilos como el fandango, las sevillanas, la rumba, un bolero-house e incluso la electrónica.

Almonte acogerá este sábado 14 de enero, a las 20:30 horas en el Teatro Salvador Távora este álbum que cuenta con colaboraciones en sus temas como Argentina o Sandra Carrasco. Aún puedes conseguir entradas a través de este enlace.

José Luis Pérez-Vera estuvo en ‘Huelva, Tu Destino’ para hablar de su origen musical, su desarrollo artístico y este nuevo y primer trabajo propio que presenta.

¿Cuáles fueron tus comienzos en el mundo de la música?

Mi comienzo en la música arrancó un poco en el seno familiar. Mi tío Feliciano Pérez-Vera es un autor de muchas sevillanas que han interpretado grupos como Los Marismeños, Amigos de Gines…

En mi casa se han cultivado mucho las sevillanas. Mi abuela cantaba Copla y Zarzuela y mi padre, aunque es veterinario, canta muy bien y también escribe y compone.

Desde ese núcleo familiar, todo era una afición, era mi juego desde chico, cantar… Siempre me gustaba estar con gente mayor y con artistas que pasaban por mi casa del Rocío: Manuela Vargas, María Jiménez, Pasión Vega, Sandra Carrasco, Los Morancos, José Manuel Soto, Aurora Vargas, Pachequito, “El Pele”… Es una casa por la que ha pasado hasta el Coro de Gibraleón.

Yo me considero muy afortunado, no solo de tener una familia tan musical, sino de haber conocido artistas de los que he tenido la suerte de que pasaran por mi casa, que no he tenido ni que buscarlos yo.

¿En qué momento tomas las riendas en solitario?

Llega un día en el que yo me quiero dedicar a la música, pero tampoco lo pensé mucho, yo me dejé llevar. Comencé a tomar contacto con el baile flamenco y pude trabajar con compañías y bailaores como Eva Yerbabuena, Javier Barón… Después entré en el Ballet Flamenco de Andalucía y lo iba intercalando con los tablaos de Sevilla. Mi mundo se desarrolló en base al cante para el baile, entonces, yo he tenido un enfoque muy flamenco.

Después me fui a Japón más de dos meses, y cuando ya volví decidí irme a Madrid, me dije “Voy a probar los tablaos de Madrid”, llega la pandemia. Entonces pasa la pandemia y me digo “¿Yo qué hago ahora? ¿Me voy ahora a Madrid?”, pero yo me di cuenta a raíz de la pandemia, que yo quería una carrera en solitario.

Entonces, me planteo grabar un disco, y quien me da realmente el empujón, y decide grabar un tema que yo versioné en la pandemia, “Todo es mío”, una plegaria de mi tío Feliciano Pérez-Vera, es Rafa Almarcha, del grupo Siempre Así.

Él comenzó la producción, sacamos un videoclip, pero entonces empezó todo de nuevo a arrancar y volvió con Siempre Así. Entonces me dije “¿Yo qué hago?”, y me acordé que yo conocía desde hace muchos años a Jesús Cayuela. Yo siempre lo había admirado mucho y siempre me decía “Si hago alguna vez un disco, tiene que ser con Jesús Cayuela”.

¿Cuál es el estilo de este primer trabajo?

Empiezo a grabar este disco y tampoco tenía un enfoque claro de, voy a seguir una línea. ¿Entonces qué ocurre? Que a mi siempre me ha gustado ser un artista versátil, me gusta cantar, tocar el piano, compongo… Y también me gusta bailar.

Entonces el disco es como un “disco probeta”, porque he ido tocando lo que me gusta cantar, desde el flamenco, el fandango, un bolero-house, con orquesta…

Tengo cantiñas, una rumba, un poema de Luis Cernuda que versioné con unos tanguillos con rollo americano… Y después tengo dos temas en uno de Marismeños que he versionado al estilo cumbia y rumba, como en cierta manera música electrónica.

Yo necesitaba hacer un disco así, necesitaba experimentarme. Creo que estoy en mi adolescencia artística, como artista estoy empezando una carrera, entonces necesito probar.

¡Y ya estoy trabajando en el segundo! El proceso creativo sigue. Yo he sacado este disco pero ya estoy empezando a grabar otro. Y ya si voy a enfocarme en una línea clara que estamos viendo por dónde tirar.

Háblanos de “Tierra Prometida”, ¿Por qué este nombre?

El nombre de este disco, “Tierra Prometida”, es un poco una reflexión que yo hago cuando llega y pasa el confinamiento sobre mi carrera artística. Entonces yo me pregunté “¿Cuál es mi tierra prometida? ¿Y qué me he prometido yo a mi mismo?”, y mi promesa era poder probar, el poder dedicarme en solitario a la música y buscar mi tierra prometida y sembrar allí mis sentimientos, cómo me quiero expresar, mis canciones. Entonces es una tierra en la que estoy tirando semillas, a ver cuál de esas semillas florece.

Tiene temas muy especiales, la historia de mi familia y mi devoción, tiene “Amapolas” que era una canción que cantaban mis abuelos cuando yo era pequeño y que se cantaban para reconciliarse, por bulerías con la guitarra de David de Arahal. También fue la canción que le canté a mi abuela antes de irse de este mundo.

También tengo otro tema versionado de la cantante mexicana Mon Laferte que se llama “Antes de ti”, con Paco Jarana a la guitarra. Y por supuesto tenía que grabar sevillanas, cuatro sevillanas de mi padre y con mi padre. Además de dos colaboraciones con Sandra Carrasco y Argentina.

Ya presentaste en Sevilla, ahora llega la presentación en tu tierra

¡Sí! Será el sábado 14 de enero a las 20:30 horas en el Teatro Salvador Távora de Almonte.

Con muchas ganas de estar en este pueblo, al que voy muchísimo y en el que tengo muchos amigos, familia incluso. Es un teatro muy especial, a donde siempre me gusta ir.

Es mi estreno en Huelva y posteriormente habrá muchas fechas más que ya iremos anunciando.