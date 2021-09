"Le estoy muy agradecido a Huelva porque me ha hecho ser quien soy"

Es uno de los empresarios más queridos de Huelva. Antonio Rivera es un onubense de pro con alma cofrade que ha visto cumplido un sueño: el de dedicarse a su gran pasión y ser reconocido en su tierra como un referente en su sector.

Una dilatada trayectoria profesional y personal junto a las hermandades de Huelva avalan el buen hacer de este florista que se reinventa cada día para dar lo mejor de sí a aquellos que confían en su arte.

¿Quién es Antonio Rivera y qué servicios ofrece en Huelva?

Soy un empresario onubense de 42 años, cofrade y amante de su tierra. Comencé mi andadura como florista hace ya 21 años. Lo mío empezó de manera totalmente eventual. Tuve mi primer contacto con la flor a través de mi Hermandad de la Victoria, mi hermandad de cuna, de la que tuve honor de ser prioste y de encargarme de hacer los exornos florales de los cultos e incluso de la salida profesional. Vi que se me daba bien y decidí formarme como florista en la Escuela Andaluza de Arte Floral.

En el 2000 monté mi primera floristería en la calle Puebla de Guzmán, en Huelva capital, en el lateral de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y allí estuve 15 años atendiendo al público. Una de mis especialidades son los exornos florales, siendo proveedor actualmente de 34 hermandades, tanto de penitencia como de gloria, de Huelva capital, provincia y Sevilla.

15 años estuve en El Polvorín, hasta que hace 7 años le di una vuelta de tuerca a mi negocio y abrí mi tienda actual en la calle Berdigón, número 32, ofreciendo un concepto de floristería completamente diferente al que la gente está acostumbrada. Nada importado de otro sitio, sino lo que yo quise crear es algo propio en un ambiente especial, con la música como protagonista, los perfumes, la decoración... no es solo una floristería de venta de flor natural, sino que tiene decoración y complementos para floristería: jarrones, velas perfumadas... además de nuestra especialidad (exornos y organización de eventos grandes y bodas), tenemos un servicio diario de atención al cliente para lo que pueda demandar.

¿Cuál es tu vinculación con tu tierra?

Es total, tanto personal como profesional. Toda mi familia es de aquí, nací en el 79 aquí y aquí sigo. Soy un enamorado de mi tierra y de sus tradiciones. Huelva me ha hecho ser quien soy hoy en día, le estoy plenamente agradecido por todo lo que me ha reglado. Dice el refrán que nunca nadie es profeta en su tierra, pero yo para nada puedo decir eso. Me siento muy querido por el público en general y por el mundo cofrade al estar en contacto con tantas hermandades, ya no solo como florista, sino como asesor artístico de algunas de ellas y como vestidor de imágenes, un dato por el que todos también me conocen. Además, soy fundador de la Hermandad del Carmen, de la Iglesia de la Concepción, por eso estoy muy vinculado a este mundo y me siento tan bien acogido por la gente de Huelva.

¿Cuál ha sido el momento más especial que has vivido en Huelva?

El día que Huelva me regaló ser el Rey Baltasar, en el año 2019. Ese fue el día más bonito de mi vida con diferencia. No he vivido nada comparable a ese momento. Ha sido mi gran vivencia personal. Ese regalo me lo concedió el Ayuntamiento en honor a mi trayectoria personal y a mi trabajo. No puedo estar más agradecido por ello a mi ciudad.

¿Cómo ha sido para ti participar en el exorno floral de la Patrona de Huelva este año?

Volver a retomar el culto público después del parón tan duro para todos a causa del Covid se recibe con mucha alegría y con mucha responsabilidad, como siempre. Lo viví con gran ilusión e intentando aportar algo diferente que fuera especial, del agrado de la gente y que no pasara desapercibido, sin ser el principal protagonista, que era por supuesto, la Virgen de la Cinta.

¿Tienes algún referente en Huelva?

Yo pienso que en Huelva tenemos la suerte de tener empresarios y personas que han hecho mucho por nuestra tierra: mantener viva nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones. Hay empresarios que intentan aportar siempre algo más y hacer crecer este destino para ponerlo en un lugar a la vanguardia. Por ejemplo, Toñi González, de Artenovia, para mí es una persona que ha aportado mucho y que me ha inspirado siempre. Es digna de destacar, al igual que otros muchos empresarios onubenses. Otra persona que merece un reconocimiento es Eduardo Sugrañes, jefe de sección de Huelva Información, que está constantemente intentando que no caigan en el olvido esos datos importantes y esos momentos históricos de nuestra cultura.

Tras la dura crisis del Covid, ¿Cómo afrontáis desde la floristería este final del 2021 y comienzos del 2022?

Ya con la ilusión de poder empezar a ver un futuro más tranquilo y normal, en el que se empiezan a retomar los cultos externos. Este mismo sábado nos hemos estrenado con el exorno del paso de la Virgen de La Merced, que salió desde la catedral y fue un momento muy especial en el que volvimos a adornar un paso en la calle después de casi 600 días sin hacerlo.

Han sido dos años muy duros, sin procesiones ni romerías y en los que muchas bodas han tenido que cancelarse y aplazarse, en el caso de algunos novios, en hasta 5 ocasiones, las restricciones de invitados...

Sin embargo, es cierto que pese a todo, la gente sigue sin renunciar a las flores y hoy en día se sabe reconocer la importancia que tienen: la de transformar cualquier espacio.

Ahora se acerca el Día de 'Tosantos', una fecha también importante en la que se produce un gran repunte de venta en las floristerías

Sin duda, es una fecha importante para el sector, ya que son muchos los cristianos que aprovechan esta fecha para honrar a sus difuntos con arreglos florales. Ya tenemos puesto el ojo en el Día de Todos los Santos pero, de momento, seguimos inmersos en la campaña de bodas. El mes de septiembre es el mes por excelencia de los enlaces matrimoniales, es cuando más se concentran y hacemos alrededor de 8 bodas por fin de semana. En comparación con el resto de meses casi que se duplica la facturación.

Y también tenemos en mente ya la Navidad, con decoraciones para comercios, restaurantes e incluso para el Ayuntamiento de Huelva, del que somos proveedores oficiales, adornando su árbol como cada año.