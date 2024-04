Descubre este edén de la cocina de autor en la playa de El Portil

Nada más entrar en la localidad puntaumbrieña de El Portil, entre su playa y su laguna, nos encontramos con este pequeño restaurante que sorprende por su carta, una fusión de la comida más clásica, con la moderna.

Su chef, Frank García, natural de Rociana, ha trabajado como jefe de cocina en el reputado Restaurante Hispania de Londres y también en el conocido establecimiento sevillano Lobo López. En su local busca la perfección en cada plato, utilizando el producto de proximidad (y del norte de España) más fresco y llevándolo a la excelencia en cada una de sus creaciones.

Dgústate es un sitio bonito y moderno que abrió sus puertas hace dos años en la localidad, con un personal de atención exquisita que estará encantado de atender y recomendarte qué platos sin duda no olvidará tu paladar. Las técnicas de su cocinero son innovadoras, ofreciendo creaciones con unos sabores que sin duda, te sorprenderán.

Si nos sumergimos en su carta, podremos comprobar como podemos elegir entre platos que suelen ser los típicos de la gastronomía onubense, pero con un toque vanguardista de su chef, de cocina asiática, que ya por su descripción se nos antoja probarlo cuanto antes. Es el caso de sus diferentes "tartares".

Por recomendación de su amable personal, es de necesidad que pruebes su Tartar de ternera añojo con bombones de parmesano y crujiente y crujiente de chirivía, una mezcla de sabores que no querrás que se vaya de tu boca (imagen de portada de este artículo). Y si nos dirigimos hacia el sabor a mar fusionado con un plato que a todos gusta, los Huevos rotos con tartar de atún rojo y aceite de trufa blanca será uno de tus favoritos.

En la línea pescados con un auténtico plato de autor que son de recomendación en este restaurante, son los Dados de bacalao en tempura al carbón y chips de boniato y mayonesa cítrica, otro éxito que es de los más pedidos en Dgústate.

Y aunque ya estamos al final de esta recomendación gastronómica, os instamos a iniciarla con productos frescos que ofrecen como sus Ostras traídas de Galicia, con su "chorreoncito de limón", y un entrante que no podemos dejar de pedir, Croquetas de carabineros con jamón ibérico y alioli de regaliz. ¿Cómo olvidar sus postres? Pues no se quedan atrás, y si por ejemplo eres un amante de las tartas de queso, la de crema de Lotus, no te dejará indiferente.

En su recorrido por la costa onubense, os aseguramos que parar en este restaurante alegrará estómagos.y paladares, y si no era suficiente, comprueba las demás delicias que podrás probar en su carta. Dgústate está abierto de miércoles a domingo en un horario de 13:00 a 15:30 horas para comidas y de 20:30 a 23:30 horas para cenas. Y reservar con ellos es tan sencillo como llamar a su contacto 623 32 98 31 o más todavía, clickando en su página web.