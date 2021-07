Dasare: "Mi nuevo álbum es un homenaje a la escena musical de Huelva"

El cantautor David Sánchez (Dasare) ha ganado el segundo premio del Certamen Nacional de Cantautores Azautor, en Albarán (Murcia). Un certamen cuyo objetivo es promover y difundir la música independiente de autor y en el que ha brillado el talento de este onubense tras medirse con grandes figuras del panorama musical en España.

Una distinción que se suma a los diversos reconocimientos que el músico ha ido cosechando a lo largo de su trayectoria profesional, como el segundo premio en el III Concurso de Cantautores de Ferreries, en Tortosa (Tarragona); el tercer premio en el III Certamen Nacional de Cantautores de Berlanga; finalista en el Certamen Internacional de Cantautores Abril para vivir, en las ediciones 2015 y 2016 o finalista en el 15º Concurso de Cantautores de D'Horta-Guinardó (Barcelona).

- ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Certamen Nacional de Cantautores Azautor ?

-Son muchos los certámenes por los que he pasado durante estos años, unos con más fortuna que otros. Pero siempre es una experiencia enriquecedora, donde compartes impresiones con otros cantautores, aprendes de los caminos que toman artistas de otras latitudes y lo pasas estupendamente. En esta ocasión la organización hizo un gran trabajo en todos los sentidos. Pilu Velver (cantautora feminista LGTBIQA+) se llevó un merecido primer premio (es una crack) y yo me llevé el premio a la mejor canción del certamen con Por ti no muero, que es uno de los temas incluidos en mi último disco Humo. Muy satisfecho.

-Háblanos de tus próximos proyectos profesionales

-Ahora mismo pensar en otro disco me da pereza. Humo está muy reciente y hay que defenderlo. Pero puedo decir que ando en la producción junto a Flaco Domínguez de algún tema que salió durante el confinamiento.

-Humo es tu última propuesta musical ¿Qué relación podemos encontrar entre el álbum y Huelva?

-Pues se puede decir que el álbum en sí es un homenaje a la escena musical de Huelva. Humo empezó siendo un proyecto personal sin muchas pretensiones, pero sin darme cuenta, me encontré con 22 colaboraciones de artistas y músicos de la tierra que quisieron colaborar por amor a la música y por amistad hacia mí. Fue un regalo inesperado que fue creciendo solo.

-Estamos pasando un momento de lo más estresante tras esta pandemia. Necesitamos planes en los que nos podamos inspirar. ¿Qué sitio de Huelva elegirías para tumbarte y escuchar Humo?

-Es difícil decidirse. Si hablamos de la provincia, dudaría entre escucharlo viendo el atardecer desde lo alto del Cerro de San Cristóbal, en Almonaster; o tirado en la arena en algún punto entre la la Cuesta Maneli y la playa del Parador de Mazagón. Si hablamos de la capital, optaría por ponerme los cascos en el cabezo de La Joya, antes de que nos lo robe el cemento.

-Sabemos que el pasado verano agotaste las entradas en tu presentación de Humo en el Foro Iberoamericano de La Rábida ¿Cómo te sientes al recordar esa gran acogida por parte del público?

-Jamás soñé una acogida así. Las entradas se agotaron en horas. Desgraciadamente, esa misma mañana el Gobierno anunció un nuevo paquete de medidas anticovid que acobardó a algunos y quedaron algunas butacas vacías. Me supo mal que hubiera gente que tuviera que quedarse en casa a causa de la situación. Aun así, fue una tarde mágica. Junté en la banda a lo mejorcito de Huelva y tuve la fortuna de que me acompañaran muchos de los colaboradores que participaron en la grabación. Fue una fiesta.

- ¿Podremos escucharte en tu tierra, Huelva, a lo largo de este verano? Háblanos de tus próximas fechas de conciertos.

-Vivimos tiempos raros por la Covid. En la liga que yo juego, las fechas están en el aire y se confirman cuando el concierto está al caer. Estoy pendiente de un par de cosas por la costa que no me atrevo a confirmar. El 29 de Julio estaré con Alba Casado en el Hotel Essentia, en Aracena.

- ¿Cómo ha sido desarrollar tu carrera musical en Huelva?- ¿Cómo ha sido desarrollar tu carrera musical en Huelva?

-No es fácil. Hay falta de escenario para los artistas digamos “de base”, o noveles. La propuesta tanto institucional como privada se decanta por la apuesta “segura”. De esta manera sólo se potencia el flamenco (o más bien lo aflamencado), las bandas de versiones y poco más; salvo contadas excepciones como la resurrección del “Ven al Parque”.

Creo que al público hay que darle lo que quiere, pero también es responsabilidad del programador ofrecerle la oportunidad de crecer y conocer otras propuestas de calidad, como la canción de autor. Sin embargo tengo que decir que a nivel institucional estoy observando un cambio de perspectiva. El apoyo que he tenido en este último trabajo por parte de Diputación y del Ayuntamiento ha sido crucial. Gracias a ellos he podido presentar mi proyecto en el Foro de la Rábida en Agosto del año pasado, y en la Casa Colón en este Abril. Y me consta que se está impulsando también a otros artistas de la tierra. Ojalá sea esa la tónica en adelante.

- ¿Qué cambiarías para facilitarle la carrera profesional a las futuras promesas de la música?

-El mundo de la música está cambiando en su formato y su consumo más rápidamente de lo que alguien de mi generación puede seguir. Las futuras promesas están más puestas que yo, seguro. Lo único que les puedo decir es que nunca pierdan su honestidad. Con el paso de los años, lo único que queda es la satisfacción de que fuiste honesto en tus canciones.

- ¿Qué momento de tu vida personal te hizo dedicarte a la música?

-No te puedo decir un momento concreto. La música siempre ha sido parte de mi vida. Mi primera maqueta vio la luz sólo con el objetivo de que mis amigos pudieran escuchar mis canciones en el coche, porque me lo pedían. Fueron los propios músicos que ayudaron en esa grabación los que me empujaron a llevar el proyecto a los escenarios. Simplemente me dejé llevar. Al final le cogí el gustillo al escenario.

- Entre trabajo y más trabajo, ¿tienes en tus planes de verano desconectar un tiempo aquí, en Huelva? ¿Qué restaurante será el primero que visitarás?

-Tengo la fortuna de vivir en Huelva, así que tengo muchas desconexiones intermitentes cada vez que lo necesito. Decantarse por un restaurante es muy difícil. Me tomaría una tapa en La Paka, remataría en el Charlotte y me tomaría una copa en The Gallery.

-Recomiéndanos un plato estrella de tu tierra.

-Habas con choco.

-¿Qué tiene Huelva que no hayas encontrado en otros sitios? (aquello que más te haga echar de menos tu ciudad)

-Su gente. Las conversaciones que puedes escuchar en Huelva entre currantes en la barra de un bar después del trabajo valen oro.

- Palabra andaluza que más te represente

"Tolajarca". Esta palabra tiene varios usos. Normalmente quiere decir "mucha gente". Durante muchos años rodé con una banda de ocho músicos y éramos Dasare y Tolajarca. De ahí viene mi cariño por esa palabra.

-Por último, nos gustaría que mandaras dos mensajes. El primero a los onubenses que te leen. Y, en segundo lugar, a los que no son de Huelva… ¿por qué Huelva debería ser su próximo destino?

-Para los onubenses: En Hueva hay mucho talento y diverso. Apoyémoslo, que la vida con música está mucho más viva.

Para los de fuera: Si no has visto atardecer desde la Peña de Arias Montano y no te has comido unos chocos fritos viendo salir las canoas, te estás perdiendo algo muy grande.