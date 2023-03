La Colmena, un restaurante familiar y de calidad en Higuera de la Sierra

Mi amigo Manuel Belchi, el dueño de Destilerías Martes Santo, me dijo en un par de ocasiones que viniera a comer a este lugar, y por fin dicha recomendación se ha materializado. Procedo a realizar la crónica de los platos degustados, y la impresión general de esté establecimiento: Restaurante La Colmena, de Higuera de la Sierra.

Al frente del negocio, ubicado en la calle Cerrillo de la serrana localidad de Higuera de la Sierra, se encuentran Quico Borrero y su hermana Ángela.

Con una decoración cinegética, nos recuerda desde que entramos que estamos en pleno parque natural donde la fauna salvaje está presente.

Comenzamos con el entrante, asadura encebollada, un sabor muy similar al paté que permitió dar paso al siguiente, una tabla de embutidos caseros. El aliño del salchichón es superior, sin duda uno de los platos que más disfruté. Lo continuó un atún en escabeche, me gustó mucho, ya que es uno de mis pescados favoritos y Ángela lo trabajó de manera excepcional.

El próximo acto fueron unas croquetas caseras de cocido, cremosas y perfectas para un bocado. Acto seguido, unas albóndigas caseras con el mismo aliño del salchichón y una crema de setas, que al igual que las croquetas de un bocado las disfruté. Tras ello, la seta rey de Huelva, con permiso de la Tana, el gurumelo. Estas amanitas se nos sirvieron con un huevo por encima y jamoncito picado. Se finalizó con un plato cinegético, lomo de Gamo, el cual estaba al punto, con una textura suave y jugosa a pesar de ser una carne de caza.

El dulce final ha sido una torrija con helado de crema de anís de Martes Santo. Porque en el periódico no se pueden poner emoticonos, si no en este caso sería la carita con la baba cayéndose. En este postre se ha notado el origen apícola de la familia Borrero Navarro. El segundo postre fue una tarta de limón con mermelada de gin tonic, un sabor cítrico muy intenso ideal para los que no sean dulceros.

La conclusión que saco es que tanto la comida como el servicio son de calidad, así que es uno de los locales que recomendaré a partir de ahora para comer en la sierra. Merece la pena la visita y agradecido a Belchi por su recomendación.