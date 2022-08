Celebró su boda en Colombinas y 25 años después festeja su aniversario

Son las fiestas grandes de Huelva y para algunos onubenses, además, una fecha especial en la que conmemorar momentos únicos.

Este es el caso de Dolores Martín González, quien hace 25 años visitó el recinto colombino en el que fue el día más importante de su vida: su boda. Vestida de novia quiso disfrutar de las Colombinas con su, por aquel entonces, flamante marido. Recién casada, Huelva Información, curiosamente, se hizo eco de la entrañable imagen. Corría el año 1997 y el blanco y negro aún coronaba las páginas del emblemático diario onubense.

"El día que me casé fue el más feliz de mi vida. He traído al mundo dos hijos y es otro sentimiento. Como mi día de la boda, no comparo ningún día y ayer fue igual. Estaba toda mi gente. Lo recuerdo con mucha felicidad", cuenta Dolores a este periódico.

Dolores es de esas onubenses que se consideran más de Huelva que un choco. "Yo soy muy de Huelva, me casé delante de la Virgen de la Cinta y ayer volví a renovar mis votos. Luego, al igual que el 2 de agosto de 1997, me fui a las Colombinas a celebrarlo con mi gente. Fue como volver a revivir esos grandes momentos", celebra emocionada.

En el año 97 Dolores fue vestida de novia y ayer, 25 años después, en sus Bodas de Plata, fue ataviada con un vestido especial y un ramo de flores. "La gente me preguntaba por la calle pensando que me había casado en segundas nupcias, pero yo estaba recordando el que fue el día más especial de mi vida en mis Colombinas, las mejores fiestas de Huelva para mí", confiesa.

Dolores y su marido vivieron una noche mágica que seguro recordarán para el resto de sus vidas.