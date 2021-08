"Huelva es el lugar donde quiero envejecer"

El actor Bart Santana (Huelva, 6 de octubre de 1980) cuenta en Huelva, tu destino sus proyectos y los sentimientos que tiene hacia la ciudad que le vio crecer.

El onubense conocido por su papeles de Roque en Física o Química o Raúl en Mujeres está trabando actualmente en la obra Cádiz, una comedia sobre amigos de toda la vida, centrada en la amistad y en el camino hacia la madurez.

Hace poco ha acabado tu representación de la obra Cádiz en el Teatro Lara de Madrid, ¿qué nos puedes contar de la obra?

Hemos estado como un año y medio o dos representando esta obra. Ahora vamos a empezar una especie de gira y tenemos dos bolos a final de mes. Están vendiendo la obra de cara al año que viene para empezar la gira.

Cádiz es una función que se hizo justo antes de la pandemia. Es una comedia muy divertida que escribió Fran Nortes, que es también uno de los actores. Está dirigida por Javier Olivares, un director muy conocido de comedia, casi todo lo que he hecho ha sido con él.

¿Cómo es tu personaje?

Mi personaje es Peter Pan, el que más miedo tiene a madurar. Sigue viviendo aún con sus padres con 40 años. Es al que más le cuesta madurar y tomar decisiones. Es el más infantil de los tres.

Además de en Álcala de Henares, ¿dónde más podremos verte?

Terminamos hace un mes en el Teatro Lara y ahora la productora está trabajando en más fechas. De momento, solo tenemos estas dos fechas: el 28 y 29 de agosto, con cuatro funciones.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Pues me encantaría decirte que muchos. De momento solo tengo Cádiz. Hay proyectos y movimientos, pero ahora mismo estoy centrado en esta obra. Terminé hace poco la función de Perfectos Desconocidos (el pasado mes de junio) y he estado compaginando ambas funciones. Ahora mismo, tengo esos dos bolos y una posible gira que espero vaya adelante.

Has trabajado tanto en televisión como en cine y teatro, ¿en qué formato te sientes más a gusto?

He trabajado, sobre todo, en televisión y teatro, en cine he hecho muy poquito. Me siento cómodo en cualquier medio. En el teatro por la conexión con el público, en la televisión por desarrollar un personaje con un viaje más largo, que vas investigando más. El teatro es un viaje que sabes cómo empieza y cómo acaba. En cine he trabajado bastante poco y me encantaría investigar más y aprender más.

De todos los proyectos que has realizado, ¿cuál ha sido el más importante?

Pues cada proyecto es un reto y cada personaje también. No tiene mucho que ver el resultado, sino el proceso. Me siento muy orgulloso de todos no te podría decir alguno en concreto. Desde la serie que empece en Barcelona, Mayoría Absoluta, el primer proyecto así profesional que no tenía ni idea y con 22 años empecé a trabajar. Después de Mujeres, también tengo muy buenos recuerdos porque era una preciosidad de serie de gente muy normal de barrio. Como no, Física o Química, tuvo un gran éxito y me generó más fama, pero no es la fama lo que importante es el personaje y lo que aprendes.

Eras el profesor de arte en Física o Química y es curioso ver que también te dedicas un poco a la pintura

Bueno, decir que pinto son palabras mayores. Estudié Bachillerato de Artes en Huelva y siempre me interesó el arte. Antes de venirme a Madrid quería hacer Bellas Artes, pero por cosas de la vida me vine a Madrid. Es cierto que me gusta pintar, aunque no tenga ni idea, y este confinamiento hice un curso de pintura. Para mí es como un hobby y es una forma de expresarme.

Hablando un poco de la ciudad que te vio crecer, ¿qué significa Huelva para ti?

Toda mi familia vive en Huelva. Huelva es mi casa, mi hogar, mi raíz, mi sostén, es el lugar dónde siempre vuelvo. Otra cosa que amo mucho de Huelva es el mar. Necesito el mar siempre allá donde voy y Huelva me da esa playa maravillosa que tenemos. El mar es desconectar de todo. Mi sueño seria tener una casa en la playa y poder envejecer allí y Huelva es el lugar.

Si no te hubieras ido de Huelva, ¿crees que hubiera sido fácil luchar por tu sueño desde aquí?

Creo que hubiera sido mucho más complicado. No hay tanta cultura teatral por desgracia en Huelva, culturalmente tenemos bastantes carencias. Supongo que me hubiera ido a Sevilla o alguna otra ciudad, pero desde Huelva hubiera sido complicado.

¿Vienes con mucha frecuencia?

He estado hace poco en Huelva, con la familia dos semanas en la playa. Volveré a bajar en septiembre. Vengo sobre todo en verano porque amo el mar y en navidades para ver a la familia.

A parte del mar, ¿tienes algún lugar favorito en Huelva?

Pues mira, mi madre es del Cerro de Andévalo, de una aldea muy pequeñita que se llama Los Montes de San Benito y me he criado prácticamente allí. Cada vez que puedo me encanta visitarlo. La Sierra de Huelva es maravillosa.

Si tuviera que invitar a alguien a Huelva, ¿que le recomendarías comer?

En Huelva todo. Se come tan bien. Soy fan de los chocos, de las gambas de Huelva, del buen jamón, de la caña de lomo. En general todo, se come muy bien y muy barato.

¿Por qué le dirías a una persona que tiene que visitar Huelva?

Huelva es una ciudad desconocida, es una ciudad que la gente no suele visitar. Es una ciudad para el verano, tiene muchos kilómetros de playa para disfrutarla, muchos pueblos costeros. A nivel familiar es ideal. Hay sitios maravillosos como la Gruta de las Maravillas y la Sierra, por su gastronomía y por su gente.