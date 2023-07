'Barra libre de tatuajes': la nueva tendencia en las bodas de Huelva

Cada 17 de julio se conmemora el Día Internacional del Tatuaje, y para celebrarlo hemos preparado un pequeño recorrido por las últimas novedades del mundo de la tinta en Huelva.

Metidos de lleno en la temporada estival, las playas se convierten en el mejor escenario para lucir las obras de arte grabadas en la piel. El mundo del tattoo está tan integrado en las nuevas generaciones que resulta difícil encontrar jóvenes que no lleven ninguno. Algunos, incluso, ven su cuerpo como un lienzo en blanco o un diario en el que plasmar todos sus recuerdos.

Esta forma de expresarse a través de la tinta no es una moda pasajera sino un fenómeno que va a más. Lo último está siendo la barra libre de tatuajes, la auténtica sensación de las bodas (y todo tipo de eventos) del 2023. Dada la situación, si la historia de marcar tu cuerpo te ronda por dentro, date prisa en pensar qué querrías tatuarte porque puede que el momento esté más cerca de lo que piensas, y no queremos que te pille por sorpresa. No obstante, tanto ha avanzado el mundo del tatuaje que ya no son para siempre. Hoy, afortunadamente para muchos, existen tecnologías muy novedosas que consiguen borrar una mala decisión por completo.

Líneas muy finas, pequeños y en blanco y negro. Estas son las tendencias del 2023, según la tatuadora onubense María Márquez.

Tatuajes de línea muy fina en Huelva

Si buscas líneas finas y microrealismo, El Santo Vicio Tattoo en Huelva es tu estudio de tatuajes. Su tatuadora, María Márquez, onubense licenciada en Bellas Artes, lleva más de 6 años tatuando en distintos puntos del país.

Desde el pasado septiembre esta joven isleña tiene su propio estudio en el corazón de la capital, en el número 12 de la calle Rico. Experta en líneas finas, microrealismo y tatuajes de muy pequeñas dimensiones, a María le apasiona tatuar obras de arte como El Beso, de Klimt; El nacimiento de Venus, de Botticelli; o el David, de Miguel Ángel.

"Los gustos del onubense son muy variopintos pero se decantan principalmente por la línea fina, palabras o frases cortas", señalaba María a este periódico. "No nos piden cosas raras, pero sí singulares. Un chico italiano quiso tatuarse un choco en recuerdo de su paso por Huelva, algunos más carnavaleros quieren frases de chirigotas, y luego están otros que se tatúan el Muelle del Tinto", afirmaba. Otra de las modas recurrentes, según Márquez, es la de tatuarse a ciegas. Es decir, María realiza el tatuaje que previamente su pareja o alguna persona cercana ha elegido para la persona tatuada, que solo verá la obra una vez finalizada.

Si creías que en el mundo de la tinta estaba todo visto, aquí tienes la prueba de que no ¿tienes ya claro qué vas a tatuarte en la próxima boda a la que asistas?