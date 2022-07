El Arrebato y Manolo García te esperan en el Foro Iberoamericano de La Rábida

Segunda semana de conciertos en el Foro Iberoamericano de la Rábida con dos nombres imprescindibles de la música nacional. El Arrebato subirá a las tablas del escenario rabideño mañana con su Tour+Abrazos, un directo con el que el carismático artista vuelve renovado y celebrando dos décadas de esfuerzos, arte, talento, y enormes composiciones.

En 2019, promocionó por toda España Abrazos, su décimo disco conmemorativo de sus 20 años de carrera en solitario, con canciones de discos anteriores que fueron algunos de sus mayores éxitos. En Abrazos canta junto a artistas como Antonio José, Miguel Poveda o India Martínez entre otros, así como dos canciones inéditas: En el último minuto y Primaveras en el pelo, una colaboración con Miguel Poveda).

A finales de 2020 publicó la reedición del disco conmemorativo de sus 20 años en la música como solista, al que llamó +Abrazos (Edición especial), que contiene las canciones del disco Abrazos más cuatro canciones extra, y el que se rodea de grandes figuras de la talla de El Barrio, Miguel Poveda, Rosana, Pastora Soler, India Martínez o Sarayma.

Este trabajo discográfico incluye dos nuevas colaboraciones: la emblemática canción Poquito A Poco junto al dúo Camela y Dime Tu Nombre junto a los jóvenes Lérica. Dos clásicos del artista que vuelven a la vida renovados gracias a estas colaboraciones llenas de talento y complicidad.

Además, +Abrazos también incluye dos canciones inéditas cantadas en solitario, Paco y su guitarra y Que ganen los buenos. Dos sencillos bajo el sello inconfundible del artista que prometen convertirse en nuevos clásicos atemporales.

Francisco Javier Labandón, más conocido por el nombre artístico de El Arrebato, es un cantautor de rumba-pop y flamenco, con una docena de álbumes que han conseguido multiplatinos, elegidos por votación popular en TVE premio Disco del Año en 2005 (Que salga el sol por donde quiera) y que han situado a El Arrebato como uno de los grandes de la música española por su capacidad de conectar con el latido de la calle. El Himno Oficial del Centenario del Sevilla se ha convertido en un emblema, en un ejemplo más de su alcance popular y de su inspiración para unir generaciones.

El sábado, 16 de julio, llega de una las citas imprescindibles del Foro, que ya ha colgado el cartel de no hay localidades. El icónico Manolo García interpretará en directo el doble disco que estrenó esta primavera Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, otra joya de pop rock hermoso y rotundo, con una puesta en escena espectacular

Tres años después de su exitosa gira Geometría del Rayo su último trabajo de estudio compuesto por el doble álbum, llegó al número 1 y número 2 en las listas oficiales de venta en tiempo récord. Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, precedidas del inolvidable El Último de la Fila, el músico barcelonés nos entrega estos dos nuevos trabajos al puro Manolo García en su mejor momento.

Grabados entre Girona y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Mi vida en Marte y Desatinos Desplumados reúnen 27 canciones con la firma de Manolo García, incluida una nueva versión de la canción Busco Cielos. Incapaz de defraudar a sus admiradores, cada vez que Manolo García publica nuevo trabajo, no deja a nadie indiferente. Es el caso de su nuevo trabajo, un doble álbum absolutamente renovador, lo que es un mérito nada menor cuando se acumulan tantas muescas de carrera como él.

De Mi vida en Marte ha dicho el artista: “En mitad de la gira del año 2019 empiezo a pensar en estas nuevas canciones. Me apetece ponerme a componer y al volver de los conciertos que voy realizando cada semana, en los días libres, en mi pequeño estudio, empiezo a dibujar ideas, vagas ideas pero sé que fructificarán en canciones. Coinciden esos meses con un tiempo extraño del confinamiento por Covid y meses posteriores de incertidumbres y vida bastante solitaria en los que ya me meto de lleno en las ideas y empiezo a rehacer textos, revisar partes de lo ya grabado o en algún caso aceptar la totalidad de la maqueta dándola por buena.

Ahí ya intermitentemente empiezo a entrar al estudio con los diferentes músicos que se mencionan en el disco. Se da también la situación, para mi nueva, de que en otoño del año 2021 grabo con músicos americanos que están en Nueva York estando yo en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Lo que se dice online. El resultado me gusta, pero la experiencia en si misma no. Esa no presencia física no me lleva a alcanzar los grados de plenitud que consigo cuando estoy entre el bajista, el batería y el guitarrista por poner un ejemplo. Hablando con ellos, explicándoles mis ideas y haciéndoles partícipes de mi euforia. Un par de canciones de este disco están grabadas en el 2017. Momentos libres míos en los que yo convocaba a algún músico, y en este caso en forma de trío, tocando yo la batería, grabo algunas de esas canciones”.

Y de Desatinos Desplumados “A punto ya de entregar mi disco número 8 y con la certeza de que ya he terminado la tarea, alguien me sugiere la posibilidad de añadir un bonus track, alguna versión acústica, etc. y llevado por un impulso irrefrenable vuelvo a entrar al estudio y me encierro allí durante tres semanas y media donde, con una simple tableta, una guitarra, un bolígrafo y un papel, compongo ocho nuevas canciones. Y rebuscando en antiguos discos duros pistas que dejé abandonadas para el disco anterior rescato ritmos, palmas, melodías, textos que quedaron en el olvido y que al volver a escuchar hacen un efecto revitalizador en mi.

En estas canciones me hago voces nuevas, añado percusiones y cambio algunos arreglos. Todas ellas, especialmente las ocho nuevas compuestas y grabadas en esos días frenéticos de finales del año 2021, tienen la peculiaridad de que cómo eje central funcionan con la espina dorsal de las guitarras españolas y mi voz. Más que nunca he programado ritmos, he tocado percusiones, baterías, guitarras y estos dos discos son en los que finalmente tengo más pulso propio como instrumentista, muy humilde pero muy sincero. En los dos discos como en cualquier disco que se precie, la participación de los diferentes músicos es impagable y luce, si me permiten, con todo su esplendor. Ellos son alas para el alma de los disco”.

La programación de verano del Foro Iberoamericano de La Rábida que organiza la Diputación de Huelva comenzó la pasada semana con los conciertos de Vanesa Martín y de Medina Azahara.