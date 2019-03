No fue el día del Krypteia que cae derrotado ante el Coín (90-72)

No fue el día para el equipo que dirige Gabriel Carrasco. Una derrota dura. La primera de los onubenses en esta fase de ascenso a LEB Plata. El Framasa Deportivo Coín salió como un huracán, con una defensa muy activa y con acierto en ataque. A los 5 minutos de juego los locales ya vencían por 17-5. El Krypteia Capital Huelva no se encontraba cómodo, y no llegó a estarlo en casi ningún momento del encuentro. Solo BJ Gladden estuvo en su nivel habitual (19 puntos, 9 rebotes). El resto de compañeros no lograron encontrar su mejor versión, aunque no era por falta de coraje y raza. Al final del primer cuarto la diferencia era de 12 puntos (24-12). Una desventaja importante pero no definitiva, y más conociendo de lo que es capaz el heroico equipo de Huelva. Sin embargo, las sensaciones en el juego no eran buenas.

Una desventaja importante pero no definitiva, y más conociendo de lo que es capaz el heroico equipo de Huelva

A partir de ahí el Framasa Deportivo Coín supo gestionar su ventaja en el marcador. Incluso llegó a incrementarla. El Krypteia Capital Huelva, con dureza y actividad defensiva lograba recuperar balones y había pequeños destellos de remontada que desaparecían rápidamente con errores en ataque. 46-34 al descanso y 90-72 al término del encuentro. Cinco jugadores del Coín acabaron por encima de los 10 puntos, completando un gran partido. Nada que reprochar al Krypteia Capital Huelva. El próximo partido será el sábado 23 de marzo a las 19:00 en el Andrés Estrada. El cuadro onubense recibirá la visita del Enrique Soler de Melilla.

FICHA TÉCNICA:

FRAMASA DEPORTIVO COÍN, 90 (24, 22, 20, 24) Miguel Molina (14), Salva Méndez (11), Francisco Méndez (6), José María del Río (17), Pablo Ibáñez (13) -cinco inicial-; John Coyle (7), Juanjo Méndez (7), Joaquín Bohome (4), Rafa Sánchez (0), Paco Robles (11), Rubén López (0).

KRYPTEIA CAPITAL HUELVA, 72 (12, 22, 16, 22): Pablo Martínez (15), Skyler Burgess (7), BJ Gladden (19), Sebas Domínguez (0), Ful Casanova (2) -cinco inicial-; Pablo Hitos (5), Julián Horacio López (9), Jesús Hernández (2), Youssouph Kassé (0), Juan Toledo (13).Árbitros: Samuel Aranda Requena y Javier Ávila Zurita. Eliminaron por cinco personales a BJ Gladden.Incidencias: Partido correspondiente a la 12ª jornada de la Fase de Clasificación del grupo D de la Liga EBA, disputado en el polideportivo municipal de Coín.