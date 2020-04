El onubense Sierra alaba a su compañero Sterbik

El portero internacional de balonmano José Manuel Sierra alabó en su retirada a su amigo y compañero de selección Arpad Sterbik, del que no dudó en decir que “ha sido el jugador más determinante en veinte años”.

El guardameta de Moguer (Huelva), que milita en el Saran Loiret de la Segunda División francesa, señaló que lamenta que la pandemia del coronavirus haya adelantado la retirada de quien considera “un buen compañero y gran persona”. Para Sierra, su compañero es “uno de los más grandes” del balonmano porque “ha estado prácticamente toda su carrera entre los mejores y aguantar tantos años a ese nivel es impresionante”, resaltó.

Detalló que como portero tenía “muchas cualidades”, aunque destacó “su intimidación a los rivales”, ya que “a muchos jugadores se les encogía el brazo cuando tiraban contra él” y eso no se consigue “sólo por ser grande, sino con su regularidad y su forma de parar”. “Le deseo lo mejor”, subrayó Sierra, que como persona valoró su “normalidad”, algo que “hoy en día está muy valorado”.

Han ido manteniendo el contacto periódicamente, pero reconoce que desde que se marchó a Saran Loiret francés desde el Pick Szeged de Hungría y no juega Liga de Campeones no han vuelto a coincidir en persona. Entre sus muchos momentos juntos en la selección española, recordó que en el Mundial que conquistó España como anfitriona en 2013, Arpad no tuvo su día en los cuartos de final ante Alemania y Sierra le relevó para erigirse como el héroe del partido para alcanzar las semifinales. Lejos de estar enfadado, el onubense señaló que Arpad estaba después del partido más contento que él “por el buen partido que había hecho”.

Sierra, confinado en Francia estos días de pandemia sanitaria por el coronavirus, señaló que en el país galo “las medidas han ido unos días más tarde que en España pero ya está igual”. Opinó que “esto va para largo y hay que tener paciencia” y dijo que sale sólo ocasionalmente para comprar y sigue entrenando para mantener el físico y jugando con sus hijos.