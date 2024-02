La onubense María Forero destaca que su bronce nacional en los 3.000 metros le da "mucha confianza"

María Forero, que logró el bronce en los 3.000 metros en los Campeonatos de España en pista cubierta disputados este fin de semana en Orense, destacó que esta medalla en el Nacional le da "mucha confianza" para afrontar la temporada de verano en los 5.000 metros.

La mediofondista de Huelva, de 20 años, rindió a un gran nivel a pesar de ser una debutante en un Nacional Absoluto y de disputar su segunda carrera en pista cubierta, tras su victoria días antes en el Gran Premio de Valencia.

Forero decidió tirar del grupo en la prueba de 3.000 metros de este campeonato y la lideró hasta que reaccionaron las favoritas, aunque al final cruzó la línea de meta en la tercera posición un registro de 9:02.51, sólo superada por atletas internacionales más expertas como Marta García (8:54.96) y Águeda Marqués (8:56.43).

La onubense se mostró "muy contenta" con su carrera, aunque lamentó no haber realizado una mejor marca y, en este sentido, precisó que le "hubiera gustado bajar de los nueve minutos, pero no pasa nada" porque es su "primer año en pista cubierta" y espera tener mucho tiempo "por delante para hacerlo". Explicó que en sus dos carreras en pista cubierta ha estado "tirando bastante", algo que cree que significa que, al final, tiene "mucha firmeza para ir a este ritmo".

"Lo tengo controlado y me da confianza", subrayó la atleta, que puntualizó que hizo "la carrera como mejor" le venía y añadió: "valgo para correr rápido y no tengo miedo, y me daba rabia que en un Campeonato de España se saliera muy lento". En este sentido, reconoció que, como "sabía que nadie iba tirar", decidió dar un paso adelante y "ponerle un poco de ritmo a la carrera".

"Quería estar delante y encontrarme cómoda y no estar atrás dándome de golpes con el resto, y ésta era la manera", comentó Forero, quien dijo que sabía que más tarde Águeda Marqués y Marta García iban a cambiar, aunque, cuando esto ocurrió, trató de "aguantar lo máximo posible y que ellas" le llevaran "para mantener el bronce".

Con esta medalla, la corredora onubense da por cerrada su temporada de invierno, aunque señaló que quizás corra alguna carrera más de forma no tan competitiva.

A partir de ahora se dedicará a preparar la temporada de pista al aire libre. Entre finales de marzo y hasta abril estará concentrada en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y posteriormente participará en la Reunión Iberoamericana de Huelva.