El vídeo de la invasión de mosquitos que obligó a parar el Cádiz Mirandilla-San Roque de Lepe

Los jugadores del Cádiz Mirandilla y el San Roque de Lepe no olvidarán el curioso incidente que les obligó a paralizar su partido durante casi una hora. Fue una invasión no de campo, sino del espacio aéreo del terreno de juego. Una incidencia de la que no se tienen precedentes en El Rosal.

Y es que en pleno partido una horda de mosquitos ha invadido la Ciudad Deportiva del Rosal durante el encuentro. Fue tan violenta que los jugadores han tenido que abandonar el terreno de juego por la insoportable situación ante la inminente invasión de los insectos.

El trío arbitral y los delegados de ambos equipos estudiaron incluso si el partido debía suspenderse. Desde el San Roque de Lepe han tirado de humor para afrontar la situación publicando una foto de un repelente de moscas y mosquitos en su perfil de Twitter.

En ese momento, el conjunto de Juan Manuel Pavón ganaba ante el filial cadista con un gol de Santiesteban. Al final la distracción benefició a los locales que lograron el empate.