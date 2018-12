“El equipo está muy fuerte y unido a pesar de estar abajo”

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Puerto de Huelva, cumplió el pasado domingo 400 partidos dirigiendo a equipos en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Y el combinado onubense celebró la efeméride del mejor modo posible al lograr su primera victoria de la temporada en la Liga Iberdrola con un triunfo frente al Espanyol (1-0). “Era sí o sí. No sumas y a ver cómo llegas al vestuario a decirle a las jugadoras que tenemos opciones y que hay que seguir trabajando”, admite. Casi sin tiempo para descansar, la escuadra albiazul visita mañana a la Real Sociedad en San Sebastián (12:00), y el próximo domingo recibirá al Málaga, en dos nuevas entregas de la competición. Luego, antes de Navidad y el parón liguero, el Sporting se enfrentará en Huelva al Tenerife (Granadilla) y visitará al Atlético de Madrid.

-El Sporting continúa como colista de la clasificación, pero ahora ve que la zona de salvación se encuentra a solo dos puntos.

-Nos habíamos marcado el partido del Espanyol como un punto de inflexión. Últimamente habíamos hecho buenos partidos, como el que jugamos frente al Betis o la eliminatoria de Copa con el Rayo Vallecano en los que estuvimos muy bien pero no tuvimos fortuna. A pesar de estar abajo el grupo está muy fuerte y unido, con muchas ganas. Sabemos que vamos a sufrir mucho esta temporada porque la Primera División femenina es mucho más competitiva, pero los tres puntos son valiosísimos”.

-El triunfo supone una enorme inyección de moral para el plantel, que no sólo ha mejorado su estado anímico sino que también ha soltado parte de la ansiedad que atenazaba a las futbolistas del Sporting Puerto de Huelva.

-El equipo no es que se haya relajado, pero sí que ha dicho: “¡Por fin!” Por fin ha llegado algo positivo en lo que llevamos de temporada. No obstante seguimos siendo últimos y tenemos claro que hay que seguir sumando para alcanzar el objetivo. El triunfo da ánimos para seguir trabajando duro.

"Es cierto que en verano recibí una oferta económicamente muy buena para entrenar a un equipo en Abu Dabi”

-Esta semana el equipo debe afrontar un largo desplazamiento en autocar hasta San Sebastián con cerca de 2.000 kilómetros entre ida y vuelta (estaba previsto que el equipo se desplazara ayer por la noche hacia la ciudad donostiarra, donde tiene previsto llegar hoy al mediodía y luego vuelve a jugar el domingo).

-Tras el partido contra la Real toca regresar a Huelva. Llegas aquí en la madrugada del viernes y el domingo tienes otra vez partido. Mi preocupación es ver cómo llega el equipo físicamente. Otros clubes tienen otra economía y diferentes posibilidades para desplazarse, pero nuestro presupuesto no nos permite otra cosa.

-Para el choque de mañana tiene la baja segura por sanción de Cinta Rodríguez, que debe cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de cartulinas.

-Va a ser sustituida en la convocatoria por la canterana Irene Rodríguez.

-¿Y qué pasa con Alicia, que fue baja el partido del domingo pasado ante el Espanyol?

-Todo depende de cómo se encuentre [la entrevista se realizó antes del entrenamiento del martes por la tarde]. Si está en condiciones viajará y si no habrá una convocatoria con 17 futbolistas.

-¿Qué opina sobre el rival de mañana?

-Empezó fenomenal pero en los últimos partidos le ha tocado el Tourmalet, el Barcelona, el Atlético de Madrid..., en el que sumas derrotas prácticamente seguras y entonces ha bajado un poquito. Pero bueno, está en una situación muy cómoda en la clasificación con 14 puntos. Es un equipo que juega muy bien al fútbol; está dirigido por Gonzalo Arconada, un entrenador de categoría. Es un equipo muy veloz, que rachea muy bien el balón, que destaca especialmente de medio campo hacia arriba. Quizá flojea un poquito en la parte de atrás.

-He escuchado que este verano tuvo una oferta para entrenar a un equipo femenino en los Emiratos Árabes.

-Es cierto. Fue en verano para irme a Abu Dabi, económicamente era muy buena pero dije que no. Me lo pensé un par de días, pero hay otras cosas más importantes. Creo que tomé la mejor decisión y no me arrepiento.

-Y ahora, a seguir sumando récords en la máxima categoría femenina.

-Lo he dicho alguna vez. Si llego a los 450 partidos, será porque el Sporting sigue en Primera.