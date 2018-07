La cantera se luce en el Emilio Martín

El Estadio Iberoamericano Emilio Martín volvía a acoger casi una década después el Campeonato Provincial de Atletismo de Huelva de categorías menores, segunda jornada celebrada recientemente tras la precedente en Isla Cristina.

Los podios se formaron en cadete masculino por José Antonio Benítez (Curtius), oro en 3.000 metros con 9:40.41. Adam Hanzaoui (Curtius), plata en 3.000 con 9:58.47. Pablo Cabello (Curtius) oro en 300 vallas con 46.40. Darío Enamorado (Curtius), plata en 300 vallas con 52.38. José Miguel Sosa (Isla Cristina), plata en 100 con 13.87, oro en triple salto con 9.26 y plata en jabalina con 18.58. José Javier Cabrera (Ciudad de Lepe), oro en 100 con 12.72, oro en martillo con 23.68 y oro en jabalina con 28.83.

En cadete femenina, Lorena Martín (Curtius), oro en 100 con 13.98 y plata en triple salto con 10.34. Milena Díaz (Curtius), plata en 100 con 14.78 y plata en 300 vallas con 55.05. Bella Muriel (Ciudad de Lepe), oro en 300 vallas con 51.29 y oro en jabalina con 22.68. Adriana Ruiz-Castizo (Isla Cristina), oro en disco con 27.50.

En infantil masculina Juan Pérez (Independiente), oro en 100 con 11.87, oro en 500 con 1:27.79. Víctor Conde (Curtius), plata en 100 con 12.28, bronce en 500 con 1:29.21 y bronce en jabalina con 19.48. Guillermo Maján (Curtius), bronce en 100 con 12.35 y plata en 500 con 1:28.35. Raúl Muñiz (Curtius), oro en 220 vallas con 39.41 y plata en jabalina con 20.34. Alberto Orta (Isla Cristina), plata en triple salto con 8.38 y oro en jabalina con 27.52. Andrés Guerrero (Alamillo de Sevilla), oro en triple salto con 9.95.

En Infantil femenina Isabel María Pérez (C. Lepe), oro en 100 con 10.61, oro en triple salto con 9.75 y oro en martillo con 14.48. Julia Camacho (C. Lepe), plata en 100 con 11.20, plata en 1.000 obstáculos con ría en 3:42.37 y plata en jabalina con 23.58. Andrea González (C. Lepe), bronce en 100 con 11.46 y bronce en 220 vallas con 37.3. Cecilia Ariz (Curtius), oro en 220 vallas con 36.3. Noelia Pelado (C. Lepe), plata en 220 vallas con 36.9 y bronce en triple salto con 9.22. Eloísa González (C. Lepe), oro en 500 con 1:31.23. Marta Ferrer (Curtius), oro en 3.000 con 13:14.59. Andrea Barroso (Curtius), oro en 1.000 obstáculos con ría en 3:39.10, oro en jabalina con 31.44. Marta Santos (C. Lepe), bronce en 1.000 obstáculos con ría en 3:54.81. Miranda Vázquez (Isla Cristina), plata en triple salto con 9.22. Lucía Vizcaíno (Curtius), bronce en jabalina con 14.85. Inara Neira (Curtius), oro en 2.000 marcha con 12:12.96.

En alevín Álvaro Santana López (C. Lepe), oro en 60 con 9.19 y plata en 500 con 1:38.46. Daniel García (Curtius), plata en 60 con 9.27, oro en 500 con 1:28.81 y bronce en jabalina con 17.44. Pepe Millán (Isla), bronce en 60 con 10.51, oro en martillo con 20.63 y oro en jabalina con 20.16. Elías Hamzaoui (Curtius), bronce en 500 con 1:49.48. Carlos Maján (Curtius), oro en 2.000 con 7:35.37 y plata en jabalina con 18.66. Andrés Elías (Isla), plata en 2.000 con 10:51.69. Jesús Rayo (C. Lepe), plata en martillo con 14.51 y plata en 2.000 marcha con 14:37.40. Aitor Chivite (Curtius), oro en 2.000 marcha con 12:30.20.

En alevín femenina Ana Pérez (Curtius), oro en 60 con 8.72, oro en 500 con 1:26.55 y plata en jabalina con 16.85. Clara Rodríguez (C. Lepe), plata en 60 con 9.16 y plata en martillo con 14.91. Celia Linares (Isla), bronce en 60 con 9.46 y bronce en martillo con 13.39. Manuela Camacho (C. Lepe), plata en 500 con 1:35.53 y oro en jabalina con 16.93. Naiara Moreno (Curtius), bronce en 500 con 1:39.81. Leire Neira (Curtius), oro en 2.000 con 8:19.13. Irene Moreno (C. Lepe), plata en 2.000 con 8:27.16. Ana Sánchez (C. Lepe), bronce en 2.000 con 8:56.42. Candela Martín (C. Lepe), oro en martillo con 15.46 y bronce en jabalina con 12.91. Telma García (C. Lepe), oro en 2.000 marcha con 13:25.38. Sofía Teixeira (C. Lepe), plata en 2.000 marcha con 14:02.80. Claudia Vélez (C. Lepe), bronce en 2.000 marcha con 15:15.16.