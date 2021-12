Zakaria Boufaljat se queda fuera del Europeo de cross por un problema burocrático

El atleta onubense de origen marroquí Zakaria Boufaljat manifestó que es "una pena" no ir al Campeonato de Europa de Campo a Través del próximo 12 de diciembre en Dublín por "temas burocráticos" al no haberse podido inscribir en plazo tras nacionalizarse español el pasado julio.

El fondista del Cueva de Nerja, que desde niño reside en Huelva, dijo que le da "mucho coraje" porque se lo ha ganado, "pero así es esto, y a seguir trabajando" después de una temporada de campo a través en la que estrenó nacionalidad proclamándose campeón de Andalucía de 10 kilómetros y de cross.

Según ha detallado, tras obtener el DNI, su ficha federativa se modificó, pero ni él ni su club supieron que tenían que entregar a la Federación Española una documentación de la de Marruecos que acreditara que nunca compitió por este país para que, posteriormente, la validara la internacional y se le permitiera correr como español.

A finales de octubre, tras el Cross de Amorebieta, vio que seguía apareciendo como marroquí y cuando se interesó por el proceso supo que hacia falta más documentación.

"Después de nacionalizarme no sabía ese papeleo y, tampoco, si iba a tener la oportunidad de ser internacional", explicó el atleta onubense, quien agregó que "se podría haber mandado antes la documentación porque es un proceso que no se sabe cuánto puede tardar y no ha llegado el visto bueno de la Federación Internacional".

Quien sí ha sido incluida en el equipo nacional que la RFEA publicó el pasado viernes es la onubense María Forero Pérez, que se ganó la plaza en el Cross de Itálica y que competirá con el equipo sub-20 de España, algo que ya logró en el Europeo de Lisboa de 2019.