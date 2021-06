El Ciudad de Huelva se asegura la continuidad de otro de sus pilares, Víctor Pérez

El experimentado Víctor Pérez, es el segundo jugador en renovar en el Ciudad de Huelva para la temporada 21/22 tras el base Javier Montaner. El escolta sevillano de treinta y nueve años (12-04-82), jugará por segundo año consecutivo en el conjunto de Pedro Vadillo.

Pérez lleva toda una vida dedicada al baloncesto profesional. Ha pasado por equipos de Sevilla (se formó en la cantera del Caja San Fernando), Gandía, Calpe, Jerez de la Frontera, Tíjola, Pamplona y Oviedo, donde jugó las últimas ocho temporadas antes de volver a Andalucía (la primera en LEB Plata y las siete restantes en LEB Oro).

Para Víctor Pérez, la pasada temporada “fue todo un éxito porque logramos competir en todos los partidos de liga. No me arrepiento de haber tomado la decisión de jugar en el Ciudad de Huelva y me he encontrado muy a gusto tanto dentro como fuera del campo. Encontré en el Ciudad de Huelva un grupo humano increíble y donde he podido disfrutar mucho del baloncesto y me lo he pasado genial. Para mi fue un regalo el volver a disfrutar dentro de una cancha”.

El escolta sevillano ha sido el jugador del conjunto onubense que más puntos anotó en la liga regular (15 de media) además de ser el tercer jugador más valorado (12,3 de media) después de Sebas Domínguez y Juanma Cebolla, y el tercer máximo asistente después de los bases Javi Montaner y Raúl Postigo.

“Un jugador de baloncesto siempre quiere más. No esperábamos meternos en la Fase Final de Ascenso a LEB Plata pero una vez que la juegas, quieres ganar y ascender. No pudimos ganar ningún partido, por diferentes circunstancias, y eso me motiva a seguir un año más e intentar llegar un poquito más lejos con el Ciudad de Huelva”, comenta Víctor Pérez.

Para Antonio Gómez, director técnico del Ciudad de Huelva, la renovación de Víctor Pérez es una gran alegría para el club: “Renovamos a un señor del baloncesto, tanto dentro como fuera de la pista. Un ejemplo para toda la cantera que hay detrás, los compañeros de equipo y sobre todo un excelente jugador que, a día de hoy pensamos que todavía le quedan años de jugar a un buen nivel”.