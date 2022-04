La nadadora onubense Alba Vázquez Ruiz recibe el Premio Nacional del Deporte 'Princesa Leonor' 2019

La nadadora onubense Alba Vázquez Ruiz recibió el Premio Nacional del Deporte Princesa Leonor correspondiente a la edición de 2019. El galardón reconoce a la deportista como la más destacada durante la campaña con menos de 18 años.

El jurado de los Premios Nacionales del Deporte se reunió en el Consejo Superior de Deportes para fallar los premios correspondientes al año 2019. Estos galardones, que convoca anualmente el CSD, tienen como fin hacer expreso reconocimiento de las personas y entidades que, bien por su directa actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva.

Tras conocer el resultado de las deliberaciones del jurado, el secretario de Estadopara el Deporte, José Manuel Franco, agradeció la labor de todos sus miembrosy ha destacado “la dificultad, como cada año, para poder elegir a los premiados dadala cantidad y calidad de todas las candidaturas presentadas en las diferentescategorías”.

“Me gustaría felicitar a todas las candidaturas y a todos los galardonados en estaedición, porque más allá del innegable mérito de sus éxitos deportivos, merecen todonuestro reconocimiento por los grandes valores del deporte que atesoran”, haasegurado José Manuel Franco.

El jurado, presidido por Albert Soler, director general de Deportes del CSD, estuvoformado por: Vicente del Bosque González (notable del deporte, ex seleccionador nacional de fútbol); Juan María Fernández Carnicer (director de Gabinete del Presidente del CSD); Jennifer Pareja Lisalde (asesora del Presidente del CSD); Isabel Fernández Gutiérrez (vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español); Theresa Zabell Lucas (notable del deporte, dos veces campeona olímpica de vela); Paloma del Rio Cañadas (periodista TVE); Alfonso Arroyo Lorenzo (Ingesport); Juan Ignacio Gallardo (director de MARCA); Javier Guillén Bedoya (director general Unipublic); Ruth Beitia Vila (ex atleta y campeona olímpica); Mercedes Coghen Alberdingk-Thijm (ex jugadora de hockey y campeona olímpica); Beatriz Álvarez Mesa (directora general de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias) y como secretario, Alejandro Merino (director de Relaciones Externas del CSD).

El fallo del jurado ha sido el siguiente: