Alba Vázquez: "Quiero estar los Juegos de París y luchar por una medalla si es posible"

Alba Vázquez ha sido una de las grandes triunfadoras del Campeonato de España absoluto de natación disputado recientemente en Torremolinos (Málaga). La onubense, que este año milita en las filas del Club Natación Churriana, logró dos medallas de oro (200 y 400 estilos) y un cuarto puesto en 200 braza, además de dos mínimas para el Campeonato de Europa absoluto que se disputa en Roma del 11 al 17 de agosto.

“En cuanto a posiciones sí hubiera firmado esos resultados antes del Campeonato, pero en cuanto a tiempos me ha faltado un poco y podía haberlo hecho algo mejor, porque estoy en bastante mejor estado de forma de lo que se ha visto en este Nacional; estoy entrenando muy bien y tengo esa espinita en cuanto a marcas, pero en comparación con anteriores competiciones sí está bastante bien”, asegura Alba.

En 200 estilos se impuso con 2.13.88, siendo segunda Paula Juste con 2.15.15; y en 400 estilos su superioridad fue aún mayor; paró el crono en 4.43.09, siendo subcampeona Catalina Corró con 4.48.07. “En el 400 se notó más la diferencia; esperaba más resistencia de mis rivales, lo que me podía haber ayudado a obtener mejores marcas; mi entrenador y yo nos centramos más en preparar la mariposa y la espalda, que son los estilos que más me cuestan, aunque suelo terminar bastante bien. Catalina estuvo bien en la jornada de mañana, pero por la tarde le fue peor y los últimos metros los hice sola”, recuerda.

Por ser campeona de España tiene plaza segura en el Europeo absoluto de Italia y se ha quedado muy cerca (a tres centésimas) de la mínima para el Mundial absoluto que tendrá lugar en Budapest (Hungría) del 18 al 25 de junio; la capital húngara le trae buenos recuerdos, ya que allí se proclamó campeona del mundo júnior con récord de los campeonatos: 4.38.53. “Lo he hablado con mi entrenador y hay opciones de que me repesquen; si es así, daré todo lo que tenga, pero mi preparación irá encaminada al Europeo y no la voy a cambiar aunque la Federación Española me incluya en la lista para el Mundial”.

“En Budapest llegó el mejor momento por ahora de mi carrera deportiva, tengo inmejorables recuerdos, pero la segunda vez que competí allí no fue igual, fue mi primer Europeo absoluto y me bloqueé en los 400 estilos”, añade.

Alba no descarta nada en el Europeo de Italia de este verano. “Desde hace tiempo estoy entrenando mucho mejor y espero que salga la marca que tiene que salir; espero coger la marca que hice en 2019 (campeona del mundo júnior con esos 4.38.53) y optar a medalla; en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio bajar de 4.38 te daba plaza en la final olímpica”. Sus próximas citas serán el Campeonato de España universitario y los Juegos del Mediterráneo.

Meses atrás decidió cambiar de club y enrolarse en el CN Churriana. “Sigo entrenando en Málaga; las instalaciones no me afectan tanto a la hora de tomar la decisión, porque estaba muy a gusto en el CN Colombino, pero sí se nota en cuanto a participación, vamos más gente a los campeonatos y el equipo me arropa más”.

En una deportista de élite como Alba Vázquez, el tema mental cuenta tanto como el físico: “Es muy importante; soy una persona que en las competiciones tiene muy buena cabeza, pero el año pasado, por muchas experiencias malas nadando mi prueba, le cogí un miedo horroroso a tirarme al agua; prácticamente desde junio del pasado año hasta marzo no he nadado en 400 estilos para que se me fuese ese miedo. Me tiré al agua dos veces antes del Nacional y estaba fatal; en la primera no había gente, pero la segunda fue en el Andaluz en Málaga y en la cámara de llamada casi vomito, tenía muchos nervios; en el Nacional me puse nerviosa por la mañana, pero por la tarde fue todo bien; trabajé con una psicóloga y ahora estoy contenta porque he superado todo eso”.

Algunos deportistas, como Carolina Marín, tienen su punto de mira en los Juegos Olímpicos de París 2024; para Alba serían sus primeros, ya que se quedó cerca de participar en Tokio. “No proyecto tan a largo plazo, tengo claro que quiero estar en París y si es posible luchar por una medalla, pero para llegar ahí hay que ir dando pasos. El primero era quitarme ese miedo a nadar en los 400 estilos y ya lo he superado. Ahora quiero que los buenos entrenamientos que estoy haciendo tengan reflejo en las marcas, y si mejoro solo un poco estaré en tiempos de la final olímpica de Tokio; primero quiero centrarme y luego ya miraré a París”.

Le dedica sus dos medallas de oro en el Nacional “a Xavi, mi entrenador. Cuando fui campeona del mundo júnior todos le felicitaban, luego llegaron dos años malos, le dejaron un poco de lado y ahora que las cosas vuelven a ir bien se acercan de nuevo a él; es la persona que ha estado conmigo todo el tiempo, creyendo en mi aunque no salieran las cosas”.

Alba tiene ahora 20 años y la edad ideal para un nadador “está entre los 22 y 24 años; todavía tengo margen de mejora”. El deporte de primer nivel apenas le deja tiempo libre. “Me suelo levantar a las 5:30; nado de 6 a 8 más o menos y por la mañana me centro en los estudios; como sobre las dos y de tres y media de la tarde hasta las cinco y media o las seis estoy en la piscina; luego una hora de gimnasio y vuelta a la residencia; si estoy en época de exámenes dedico algo más de tiempo a estudiar, y luego me voy a dormir pronto porque me levanto muy temprano”, concluye.