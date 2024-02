Ultraman de Florida: El valverdeño Chamba, cuarto en la primera etapa

El ultraman español Juan Bautista Castilla Chamba finalizó en cuarta posición de la clasificación general en la primera etapa de la Copa del Mundo de Ultraman que se celebra en Florida.

Chamba completó los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas y los 145 kilómetros de bicicleta en carretera con un tiempo total de 7:52:09. Fue un primer día duro, a decir del propio Chamba, que sintió "mucho mejor" rodando en bicicleta -donde ha completado el tercer mejor tiempo- y sufrió más en la prueba a nado.

"En el agua lo he tenido que dar todo para no descolgarme y, sobre todo la tercera vuelta del recorrido, me ha costado mucho y he tenido que hacer un gran esfuerzo para no perder mucho tiempo. Aquí nadie regala nada, el nivel de exigencia es altísimo y vengo dispuesto a dejarme el alma, como así será", afirmó tras completar la primera etapa en Florida..

La segunda etapa consta de un recorrido de 276 kilómetros en bicicleta.