Islantilla mantiene su apuesta por el triatlón, que este año tendrá lugar el 16 de octubre

El patio central del hotel DoubleTree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort acogió el acto oficial de presentación del 4º Triatlón de Islantilla, una prueba deportiva incluida en el calendario de la Federación Andaluza de Triatlón, y que tendrá lugar el próximo 16 de octubre escogiendo como escenario el enclave turístico que comparten los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe.

El lema de la prueba, al igual que en la edición anterior, es ‘Diversión y Seguridad’, y su organización supondrá, un año más, un despliegue extraordinario de personal para garantizar el cumplimiento estricto del protocolo desarrollado por la Federación Española de Triatlón en prevención de la covid 19.

En esta tercera edición se establecerán las siguientes distancias: olímpico (natación 1.500 metros, bicicleta 40 kilómetros y carrera a pie 10 kilómetros) y media distancia o half (natación 1.900 m, bicicleta 90 km y carrera a pie 21 km). La distancia half tiene prevista su salida en torno a las 14:00 del sábado, mientras que la distancia olímpica se iniciará a partir de las 17:00. No habrá drafting en ninguna distancia tal y como indica la Federación como medida de seguridad en control de la pandemia.

El segmento natación se hará en el Atlántico, concretamente en la playa frente a la barriada de los Pescadores en La Antilla. Para media distancia, los participantes deberán completar una vuelta para alcanzar los 1.900 metros, mientras que los triatletas que realicen el olímpico completarán los 1.500. Ambos estarán debidamente señalizados .

El segmento ciclista para la distancia olímpica se iniciará con un recorrido que partirá desde el Beach Club de Islantilla y llevará hasta Isla Cristina, La Antilla y La Redondela, para finalmente terminar en el mismo punto de partida. Para finalizar, la carrera a pie transcurrirá por el Paseo Marítimo, con un recorrido de 10 kilómetros para los participantes del olímpico, y de 21 para quienes completen la media distancia.

El plazo de inscripción concluye el 13 de octubre con un máximo de 500 participantes

La inscripción se puede formalizar en la página web www.byonsport.com hasta el próximo 13 de octubre, o hasta agotar inscripciones con un máximo de 500 participantes.

Esta prueba cuenta con patrocinadores autóctonos como son el Hotel DoubleTree By Hilton, The Residences Apartments Islantilla o la propia Mancomunidad de Islantilla. Los primeros ofrecen sus alojamientos a un precio muy especial para quienes quieran visitar la zona antes para poder entrenar in situ.

La organización ha querido agradecer también a la Mancomunidad de Islantilla y a los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe sus respectivas aportaciones como entidades colaboradoras para la realización de esta prueba en un año deportivo aún marcado por la excepcionalidad que ha traído consigo la covid 19, y partiendo del éxito y la seguridad de la edición anterior.

Además, respaldan este evento en calidad de patrocinadores firmas como Autocares Gonca, BKL, Displayasur, Inmobiliaria Tenorio, Nutrisport, Rayman o Usisa, y, en calidad de colaboradora, la Federación Andaluza de Triatlón. El alojamiento oficial de los participantes corresponde a los complejos incluidos en Islantilla Golf Resort: el hotel DoubleTree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort y los apartamentos The Residences.

El acto fue conducido por el director del complejo Islantilla Golf Resort, Antonio Ruano, quien introdujo al resto de representantes institucionales y empresariales que han confluido en la organización de esta prueba deportiva al más alto nivel, así como al triatleta José Illanes Ruiz, que asistió en representación de los participantes en esta competición. Ruano aprovechó, además, para reafirmar el compromiso de su grupo con el deporte, con iniciativas como ésta o con otros muchos proyectos que vinculan la marca Islantilla con el turismo deportivo.

Para el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, “nuestro destino es un ejemplo de que, en un entorno respetuoso con el medio ambiente y con la naturaleza, es posible poner en marcha una variedad enorme de actividades deportivas, y debemos aprovechar ese regalo que nos ha dado la fortuna de vivir en esta tierra para disfrutar de un escenario único en el que acoger eventos como el que hoy nos ocupa”.

Zamudio destacó también todo el potencial que Islantilla y los municipios que conforman la Costa de Huelva tiene para la práctica del deporte al aire libre, desde la náutica al golf, pasando por el ciclismo, el tenis, el fútbol, y un largo etcétera; y “hemos de saber convertir ese potencial en crecimiento y en un nicho de empleo y de riqueza para nuestros pueblos”. El representante isleño finalizó su intervención agradeciendo a todas las entidades y empresas implicadas en este evento y deseó mucha suerte a los participantes en ella.

El teniente de alcalde delegado por el Ayuntamiento en Lepe en la Mancomunidad de Islantilla, Jesús Toronjo, calificó como “muy valiente la decisión de sacar adelante esta prueba el año pasado, cuando aún los estragos de la pandemia eran muy recientes y lo fácil hubiera sido echarse para atrás; este año, sin embargo, es el premio por haber sido valientes, y con todo el esfuerzo realizado el año pasado, estoy convencido de que esta edición será, si cabe, un éxito aún mayor”.

Toronjo ha establecido un paralelismo entre el músculo de la agricultura lepera, “producto de haber sido conscientes de que con nuestro clima no había otra tierra que pudiese competir con nuestra producción de fresas y de frutos rojos, y el potencial de nuestro destino como sede para grandes eventos deportivos y para este segmento turístico, porque tenemos el entorno, tenemos la naturaleza, y tenemos el microclima idóneo: tal vez eventos como éste nos permitan ser conscientes de esa realidad y, remando juntos instituciones públicas y empresariado, conseguir esas infraestructuras necesarias para convertir el deporte en ese otro motor de riqueza para Islantilla, Lepe, Isla Cristina, y el resto del litoral onubense”.

Asistieron también a la presentación los concejales de Deporte y de Turismo del Ayuntamiento de Isla Cristina, Antonio Peña e Isabel López, respectivamente; el concejal de Cultura del Consistorio lepero, Aurelio Madrigal; así como la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, María de los Ángeles Muriel. Todos ellos respaldaron con su presencia una iniciativa que sirve para promover la práctica de la actividad deportiva y la promoción turística de la comarca.

Byon Sports Events, entidad organizadora del evento, estuvo representada por su directora, Conchi Yllanes, quien fue la encargada de desgranar el alma “de un proyecto en el que trabaja un equipo de más de cuarenta personas que se dejan la piel para, a través del deporte, potenciar lo mejor de Andalucía, porque como dicen sus campañas, Andalucía es para comérsela”.

Yllanes definió Islantilla como “una puesta en escena brutal para un acontecimiento como éste, capaz de atraer a más de 400 deportistas de todo el mundo, un reto del que nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por la confianza que instituciones como la Mancomunidad de Islantilla, la Diputación Provincial de Huelva o la Junta de Andalucía han depositado en nosotros”.

Finalmente, la directora de Byon Sports Events resaltó las que considera señas de identidad de este proyecto: “la diversidad y la mujer; la primera porque trabajamos para que nadie quede excluido de este evento, adaptando nuestro circuito a las capacidades de cada participante, y enorgulleciéndonos de atraer a personas con todo tipo de perfil; la segunda porque el papel de la mujer en el deporte sigue siendo aún minoritario, y es una enorme satisfacción para nosotros haber alcanzado niveles de participación de mujeres en pruebas olímpicas y de media distancia que baten todas las marcas en nuestro país”.

La intervención del triatleta José Illanes Ruiz sirvió para reconocer “la excelencia de la edición anterior, a la que los deportistas que estamos acostumbrados a entrenar a diario llegamos con muchísimas ganas y muchísima ilusión tras meses de pandemia, y más aún al ser la primera gran cita tras el final del estado de alarma”.

Illanes agradeció “la idoneidad del recorrido, tanto en bicicleta como a pie”, y se ha mostrado confiado en que la organización vuelva a ser un éxito este año, tras haber demostrado la capacidad de conjugar deporte y seguridad en la edición anterior.

Finalmente, la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, María de los Ángeles Muriel, cerró el acto poniendo el acento en “la importancia de este tipo de turismo que nos ayuda a romper al estacionalidad de nuestra provincia, permitiendo que establecimientos alojativos como éste en el que nos encontramos puedan mantener abiertas sus puertas más allá de octubre, y creando una sinergia con el resto de comercios y sectores productivos”.

Muriel apuntó que “segmentos como el golf atraen a un turista que viene a pernoctar en nuestra provincia, y que tiene un mayor nivel de gastos que el turismo de sol y playa, sirviendo al mismo tiempo como tarjeta de presentación del destino para todos aquellos deportistas que regresan después para enseñarle nuestra tierra a sus familias, porque quien viene a Huelva, termina convirtiéndose en un turista fiel”.