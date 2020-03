Cristian Silva conquista el IV Torneo del Real Club Marítimo de Huelva

Cristian Silva fue el ganador del IV Torneo de Ajedrez Real Club Marítimo de Huelva celebrado recientemente, organizado por la entidad onubense y por el Club de Ajedrez Ciudad de Huelva. El torneo, valedero para Elo Fada, contó con la colaboración del Ayuntamiento y la empresa Dosfuentes.

La alta participación registrada con 82 participantes, da muestras de la aceptación que tiene este deporte entre los onubenses, que abarrotaron las instalaciones del club entre participantes, familiares, amigos, seguidores de esta disciplina y la junta directiva del Real Club Marítimo de Huelva.

La segunda posición en la clasificación general fue para Enrique Biedma, seguido de Jairo Samuel, José Carlos del Arco y Jónathan Espejo, siendo el mejor local José del Barrio.

En la clasificación por categorías los mejores fueron Alejandro Gómez (sub 18), Antonio Picallo (sub 16), Samuel García Cabalga (sub 14), Igor Kapp (supra 50).

La ganadora femenina fue María del Carmen Ordóñez; en sub18 se proclamó campeón Manuel González Amate; en sub16, primero Guillermo Sequeira y segundo Alejandro Gaviria; en sub14 se impuso Lorenzo Gómez seguido de Pablo Benjumea; en sub12, victoria de Claudio de los Reyes por delante de Javier González; en sub10, primero Daniel López y segundo Julia Morales; en sub8, título para Andrés Fuentes y subcampeón, Álvaro Vélez.

Los agraciados con el sorteo de seis cursos de vela-remo-piragüa fueron Celia Rodríguez Peguero, Sara Rodríguez Peguero, Andrés Puente Morales, Javier González González, Álvaro Vélez Prieto y Oliver Mensanza Feria.

Los premios fueron entregados por el presidente del Real Club Marítimo de Huelva, José Miguel Vázquez, y el responsable del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva. Ángel Mariano Rodríguez Pérez.