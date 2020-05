Antonio Toledo: "Se veía que no había posibilidad de volver a jugar"

"Llevábamos varias semanas esperando el dictamen de la Federación Española de Fútbol. Parece que ya se hace efectiva que la competición se da por terminada y me parece una decisión razonable y lógica. Dadas las circunstancias actuales en el país, yo lo vengo diciendo desde el mes de marzo, que no veía posibilidad de que se volviera a disputar la competición y yo creo que esto pues es bueno para todos, porque no tendremos que jugar en meses de junio, prácticamente pisándose una temporada con otra, a la carrera y de mala forma. Por tanto, esto permitirá tener a los clubes más margen de maniobra para verano, para planificar la futura competición, que no sabemos cuándo comenzará". El entrenador del Sporting Huelva , Ciudad que Marca, Antonio Toledo, ha valorado el comunicado de la RFEF en el que da por finalizadas las competiciones profesionales, entre las que está la Primera Iberdrola:de Fútbol. Parece que ya se hace efectiva que la competición se da por terminada y me parece una decisión razonable y lógica. Dadas las circunstancias actuales en el país, yo lo vengo diciendo desde el mes de marzo, que, porque no tendremos que jugar en meses de junio, prácticamente pisándose una temporada con otra, a la carrera y de mala forma. Por tanto, esto permitirá tener a los clubes más margen de maniobra para verano, para planificar la futura competición, que no sabemos cuándo comenzará".

El equipo ve así de una manera excepcional terminada la temporada, tras dos meses sin poder ejercitarse y, más que probablemente, sin volver a encontrarse sobre el césped hasta el próximo curso: "Ahora mismo no podemos actuar mientras que dure el estado de alarma. Estamos en un ERTE y, por tanto, hasta que esta situación no se normalice, el club, por supuesto, no puede volver a los entrenamientos y ya veremos hasta cuándo se prolonga este estado de alarma y si ya tendremos que dar vacaciones en el mes de junio".

Toca a partir de ya comenzar la próxima temporada, pero "ahora mismo es una incógnita cuándo volveremos a disputar partidos. Supongo que durante el mes de septiembre, mediados de septiembre, aproximadamente, espero y deseo que podamos volver a la competición. Ahora hay un margen de tiempo bueno para planificar deportivamente el futuro del club en esta Primera División cada vez más difícil, cada vez más complicada".

Respecto al mercado, ya se ha confirmado en algunos clubes alguna operación que otra. En el club onubense se estaba a la espera de la finalización de la temporada, pero no por ello se ha estado completamente parado: "Sobre todo he visto movimientos en equipos que están en una zona que no tenían problemas clasificatorios, que estaban con la clasificación asegurada para la temporada próxima. Por tanto, les ha permitido hacer estos movimientos. Nosotros, aunque estábamos fuera del descenso y ningún número nos metía en esa zona de descenso, porque al final de la primera vuelta estábamos fuera, también ahora cuando la liga se ha parado, estábamos siempre fuera del descenso". De todas formas, el técnico advierte que en el Sporting "nunca paramos, nosotros siempre estamos buscando alternativas para intentar mejorar nuestro equipo. Tenemos dificultades por la clase de club que somos, un club muy modesto en esta categoría, pero nosotros ya desde hace un par de meses nos estamos moviendo, viendo jugadoras, viendo vídeos, e intentando incorporar jugadoras para la próxima temporada".

La próxima temporada habrá 18 equipos en la Primera Iberdrola, con el ascenso de Santa Teresa y Éibar. En principio, la liga tendrá 34 jornadas, ya que no se dividirá la categoría en grupos, como va a suceder con algunas divisiones del fútbol masculino, aunque el comunicado de la RFEF no lo descarta si nos atenemos al comunicado. Al respecto, Antonio Toledo comentaba que, "en principio, las informaciones que me llegan es que la competición va a quedar formada por 18 equipos, el Barcelona ha sido proclamado campeón, no va a haber descensos y la incorporación de ascensos de la Primera B, de la liga Reto, del Santa Teresa y el Éibar. Yo todo lo que no sea este modelo no lo contemplo, porque venir ahora a diez años atrás, a formar dos grupos dentro de una Primera División sería devaluarla. Yo no creo que la Federación Española, que sabe que el fútbol femenino está creciendo muchísimo en las últimas temporadas, que es un producto que se está vendiendo muy bien y está en auge, se vaya a plantear la posibilidad de formar dos grupos. La verdad es que rumores siempre hay, pero ahí en la federación no solamente su presidente", ya que, además de Luis Rubiales, "hay gente capacitada para meditar este tema y darse cuenta que eso no haría ningún bien en el fútbol femenino".

El técnico onubense quiso "hacer hincapié en el tema del modelo de competición, recalcar que no se contempla otra posibilidad que no sea un solo grupo. Y si la competición tiene que empezar algo más tarde por el tema de la pandemia o no tengamos que jugar hasta finales de septiembre u octubre, pues habría que jugar entre semana varias jornadas y ya está, es la única posibilidad".

La próxima temporada será la 15ª del Sporting Club de Huelva en la máxima categoría del balompié femenino español. Para esa campaña, "yo me conformaría con sufrir tanto y estar fuera de los puestos de descenso. Sabemos que nos toca sufrir todas las temporadas. Eso es así, el fútbol femenino se ha puesto muy difícil en la élite. Están barajando cantidades insospechadas hace unos años y para los equipos que somos independientes se nos hace complicado permanecer ahí. Esta temporada los partidos que se han disputado, la primera vuelta y siete partidos de la segunda, ha estado marcada por esa competitividad en la zona de abajo, donde se han metido equipos que en un principio no se podía imaginar que Valencia estuviera en el descenso y el Espanyol, que no había ganado ni un solo partido en toda la temporada. Eso hace ver el potencial de la competición. Nosotros hemos sufrido mucho pero, como decía antes, tanto al final de la primera vuelta como cuando se ha parado no estábamos en puestos de descenso y el equipo ha sufrido pero se ha mantenido casi siempre entre los puestos 11 y 14, que estaban fuera de los puestos de descenso".

Por último, quiso "felicitar" a la afición, "porque sé que han sufrido mucho con nosotros esta temporada, una temporada un poco especial, donde hemos jugado en 4 campos distintos" como local "y esto tampoco es bueno. Sin embargo, siempre hemos tenido su apoyo, tanto en el estadio Colombino, en la ciudad deportiva del Decano, en Rociana, en el campo de La Orden. Siempre han estado con nosotros, nos han apoyado, han sufrido muchísimo con el equipo pero vamos a estar, si Dios quiere, si todo esto acaba, que espero que sí, en la decimoquinta temporada en primera división. Somos de los equipos más veteranos dentro de esta primera. Yo creo que tiene muchísmo mérito que un equipo tan modesto como el Sporting de Huelva se mantenga 15 años en la élite y simplemente que esperamos contar con ellos una temporada más. Creo que van a volver con más fuerza porque este parón tan grande sin partidos les va a hacer que lo cojan con muchas más ganas cuando volvamos y seguro que los vamos a tener ahí una temporada más con nosotros".