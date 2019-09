Un desconocido Sporting de Huelva paga su mal partido ante el Tacón (3-0)

El Sporting Club de Huelva ha caído por 3-0 en su visita al Club Deportivo Tacón. El conjunto onubense no pudo repetir el resultado de la I Copa Colombina en Huelva, cuando derrotó a las madrileñas en plena pretemporada, ni tampoco pudo ofrecer la buena imagen dada en su debut ante el Atlético de Madrid, pese a la derrota (0-1).

El equipo onubense comenzó activo, primero con un pase de Marie-Yasmine Alidou a Yoko Tanaka, que forzó el córner. El lanzamiento de la japonesa lo cabeceó fuera Cinta Rodríguez (2'). Un minuto más tarde, Sara Navarro se plantó en el área, pero su disparo lo repelió Yohana Gómez.

A partir de ahí comenzó a ganar terreno el equipo local, que primero lo intentó con un centro de Ibogagu Chioma a Asllani que acabó en córner (10'). Siguió un minuto más tarde un saque de esquina forzado por Jakobsson que cabeceó desviado Thaisa, y luego una contra de Ibogagu Chioma y disparo de ésta tras recortar a Cinta Rodríguez; detuvo Chelsea (14'). El primer gol de la tarde llegó en el minuto 22, obra de Jakobsson, que aprovechó un despeje hacia atrás de Patri Ojeda para hacerse con la pelota, marcharse en el área de Chelsea y batir a la guardameta inglesa del Sporting.

El Sporting intentó reaccionar y a punto estuvo encontrar premio a nueve minutos para el descanso, en un balón el área de Elena Pavel a Marta Peiró, que no llegó por poco. Lo que sí llegó fue el 2-0, obra de Jessica Martínez con un disparo que a punto estuvo de impedir que entrara, bajo palos, Patri Ojeda, pero sin éxito (42').

La segunda parte comenzó con una falta colgada por Irene Rodríguez que no encontró rematadora. A la contra de esa jugada tuvo que tocar lo justo Chelsea para que un centro-chut de Jakobsson no se colara en la portería (49'). Siguieron un par de faltas colgadas por Elena Pavel, pero el balón acabó en las manos de Yohana Gómez en ambas ocasiones. Lo que no pudo tocar la portera del Tacón fue un duro disparo de Fatou Kanteh, una de las tres jugadoras de refresco al descanso, que le dio con todo para estrellar la pelota en el larguero.

Siguió una ocasión con un centro de Marta Peiró desde la línea de fondo buscando la cabeza de Mascaró, pero blocó antes de que llegara a su destino Yohana Gómez (65'). Contestaron las madrileñas con un disparo de Ibogago Chioma que se fue ligeramente cruzado, como también se fue fuera un disparo de Marie-Yasmine Alidou desde la frontal del área en el ecuador de la segunda mitad.

El marcador lo cerró Asllani con el 3-0 definitivo al culminar una contra tras la última ocasión sportinguista, batiendo en el mano a mano a Chelsea a falta de seis minutos para el final. Ahora el Sporting Club de Huelva deberá afrontar una nueva semana de entrenamientos para preparar el encuentro de la tercera jornada ante el Sevilla F.C. en el Nuevo Colombino.

FICHA TËCNICA

CLUB DEPORTIVO TACÓN: Yohana Gómez, Thaisa (Malena Ortiz, 46'), Kaci, Asllani (Gema Prieto, 87'), Jakobsson, Jessica Martínez, Samara (Lucía Suárez, 78'), Esther Martín, Ibogagu Chioma (Lorena Navarro, 85'), Ainoa Campo y Osinachi Marvis.

SPORTING CLUB DE HUELVA: Chelsea, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Irene Rodríguez, Sara Navarro (Fatou Kanteh, 46'), Marta Peiró, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka (Mascaró, 46'), Peace Efih (Korina, 46') y Marie-Yasmine Alidou (Princella Adubea, 75').

GOLES: 1-0 Jakobsson (22'). 2-0 Jessica Martínez (42'). 3-0 Asllani (84').

ÁRBITRA: Fernández Ceferino (c. asturiano). Amonestó a las visitantes Castelló (2') y Patri Ojeda (73') y a las locales Malena Ortiz (48') y Ainoa Campo (62') y Gema Prieto (90').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en el campo 11 de la Ciudad Real Madrid ante unos trescientos espectadores.