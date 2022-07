El Sporting Huelva consigue la cesión de Ana Lucía de Teresa Romero

El Sporting Club de Huelva ha llegado a un acuerdo con el Levante U.D. para la cesión durante la temporada 2022/2023 de la delantera Ana Lucía de Teresa Romero, conocida futbolísticamente como ADT. Se trata de una delantera balear de 20 años (Ibiza, 5/11/2001) formada en el club granota y que las dos últimas temporadas ha jugado cedida en el Rayo Vallecano y en la Sociedad Deportiva Éibar.

ADT se define como futbolista como "una delantera de área, que todo lo que puede lo remata y con gol. Siempre estoy contenta, siempre intento transmitir felicidad, me gusta ir a entrenar con una sonrisa".

Cuando su representante le comunicó el interés del conjunto onubense para esta temporada, "sin ninguna duda, no nos lo pensamos y dijimos que sí a la propuesta" y desde ese momento se puso a pensar en la lucha "por los objetivos que tenga el club".

Tanto es así que ya llegará con la filosofía de las espartanas bien inculcada al inicio de la pretemporada, ya que al Sporting Club de Huelva "lo considero muy luchador por lo que he visto estos últimos años, lleva 17 años en Primera, es un equipo histórico en la liga y lo que más me gusta de ellas es que luchan hasta el final cada partido y que no dan ningún partido por perdido".

Su objetivo la próxima campaña en lo individual pasa por "tener muchos minutos y poder en esos minutos aportar lo máximo al equipo y cumplir los objetivos del club y el cuerpo técnico". A nivel colectivo, "en la Copa de la Reina espero llegar lo máximo posible, como el año pasado, que llegaron a la final; en la Supercopa estamos ahí, ilusionadas con esa competición y vamos a dar lo máximo; y en la liga espero quedar lo más arriba posible y cumplir los objetivos lo más pronto posible".

Por último, se dirigió a una afición que bien conoce como rival y ahora será la suya: "espero que, como cada año cuando he ido a jugar allí, la afición siga igual y esté siempre apoyando desde afuera, porque al final sois uno más para nosotras y sois un apoyo muy grande. Espero que cumplamos todo lo que vosotros tenéis en mente. Será una gran temporada".