Segundo asalto del Tourmalet particular de La Palma en Pozoblanco

El Pozoblanco es el líder de la otra liga. Xerez Deportivo y Ciudad de Lucena caminan aparte. De momento, entre ellos anda el juego a ver quién asciende de forma directa, de momento. El caso es que el conjunto pozoalbense ha ido escalando de tal manera que se ha situado tercero y amenaza con no detenerse, a pesar de empatar el último partido en casa. Ese es el rival que se va a encontrar La Palma, que ha comenzado su Tourmalet particular empatando en Utrera, con el Pozoblanco en puertas y seguidamente Puente Genil y Bollullos. Como ven, la vida no es fácil a veces. Sin embargo, el calendario no le aflige, más bien lo contrario. Nacho Molina y su equipo tienen a la tropa mentalizada para disfrutar de los retos. Y llegan algunos de máximo calado.

Hay que apuntar que la plantilla palmerina no está para tirar nada. Dieciocho futbolistas se antojan pocos para lo que resta, toda la segunda vuelta. Y llegarán las rebajas en forma de lesiones, sanciones y resfriados, que el invierno aún no se ha despedido.

Así pues, el sevillano está haciendo encaje de bolillos con lo que tiene, utilizando futbolistas fuera de su puesto y pidiendo esfuerzos de forma continuada. Eso lleva a un desgaste, sobre todo teniendo en cuenta que La Palma no tiene filial y que contar con juveniles tampoco es fácil porque la última palabra la tiene el Siempre Alegres.

El modelo de juego implantado por el técnico sevillano es el gran aval de La Palma. El equipo no se encoge y eso le lleva a permanecer en su abrumadora personalidad. Y esa es la amenaza para el Pozoblanco, que si todo transcurre en la normalidad, competirá el partido, con todo lo que eso conlleva.

No se esperan grandes modificaciones por convicción tras el empate en Utrera y porque hay poco donde elegir otra alternativa. Eso es lo que realmente preocupa a Nacho Molina, la falta de dientes para competir en los entrenamientos. Por eso insiste en los refuerzos. Pero manda la economía.

En pensar que es posible está la clave de la mentalización para asaltar un templo que es complicado profanar. La Palma ya ha demostrado que se viene arriba ante las adversidades. Cuanto más grande es el reto, más crece como equipo. Y en Pozoblanco va a necesitar ponerse en el infinito.