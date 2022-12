El San Roque y El Ejido empatan y acaban el año en puestos de descenso (0-0)

Empate sin goles para despedir el año entre San Roque de Lepe y Polideportivo El Ejido, un resultado que no le vale a ninguno de los dos equipos para salir de la zona baja de la clasificación. Es más, el equipo lepero despedirá el 2022 metido en puestos de descenso, una zona de la tabla que hace tiempo que no visitaba y en la que seguirá una jornada más el equipo ejidense.

Las novedades en el equipo titular del San Roque no estuvieron tanto en el número de cambios con respecto al once que salió la semana pasada en Antequera, solo dos, sino en la disposición táctica del equipo. La vuelta tras sus lesiones de Antonio López a la defensa y de Camacho al centro del campo le permitió a Pavón probar con un esquema de juego que no había utilizado hasta el momento con una defensa con tres centrales, Joel, Becken y el mencionado Antonio López, y con Iván Robles y Sergio García en los carriles. Por delante de la defensa Marrufo en el centro del campo como guardaespaldas de Misffut, Charaf y Camacho; y con Santisteban una jornada más como hombre más adelantado.

Con este once la idea parecía ser la de tener más control de balón en el centro del campo, aun a costa de perder juego por banda. La puesta en escena en el partido confirmó las intenciones iniciales aurinegras, aunque sin llegar a crear verdadero peligro ante la portería del Polideportivo El Ejido. Un remate de cabeza de Misffut que se estrelló contra el cuerpo de un defensa ejidense y una falta lejana que ejecutó Sergio García acabando el balón fuera de puerta fueron los primeros acercamientos locales sobre la puerta de Godino.

Lo cierto es que el balón estaba más tiempo en poder de los futbolistas del San Roque, pero el ritmo lento de su juego facilitaba la labor en defensa del equipo almeriense. También es verdad que a El Ejido tampoco se le vieron durante el primer tramo del partido muchas intenciones ofensivas. Solo un disparo con mucha intención de Alberto tras recoger un balón suelto al borde del área que acabó saliendo cerca de la escuadra izquierda de Maidana.

La intervención con más peligro en la que se vio obligado a intervenir Godino en toda la primera mitad llegó a los 20 minutos de juego. Fue en un remate de Misffut a centro de Sergio García que repelió con el pie el portero ejidense, en una acción en la que pudo existir penalti en el momento del remate del atacante aurinegro. El resto de remates del equipo local, o bien no supusieron problema alguno para Godino, como los de Misffut en el 22 o Santisteban en el 35, o acababan muy desviado como en la ocasión que tuvo Charaf en el 25 llegando en buena posición para rematar un balón suelto en el área de El Ejido.

Hasta el minuto 40 hubo que esperar para ver una nueva ocasión del equipo visitante en una arrancada de Juancho desde medio campo, pero se encontró con una gran respuesta de Joel que le persiguió hasta robarle el balón cuando el atacante del Polideportivo El Ejido entraba en el área lepera.

El partido requería de una marcha más por parte de cualquiera de los dos equipos en el segundo periodo sí alguno de ellos quería llevarse los tres puntos en juego. Porque el empate no le servía a ninguno para salir de la zona peligrosa de la clasificación.

Los dos equipos parecieron entender la situación, lo que propició que ahora el balón visitase las dos áreas con más asiduidad que en la primera mitad. Primero fue el San Roque con un par de centros desde la banda izquierda, uno de los cuales estuvo a punto de introducir en el despeje en su propia portería.

Sin embargo, fue el Polideportivo El Ejido el que dio un paso al frente en busca del área rival, casi siempre con el protagonismo de Escardó. El atacante ejidense lo intentó primero en el 54 con un disparo raso desde el borde del área que salió pegado al poste y un minuto después con un centro-chut casi sin ángulo que obligó a Maidana a meter la mano para evitar el gol.

El partido acabó por romperse a partir de la hora de juego y tan pronto era Godino en el área visitante el que tenía que repeler con el pie el disparo de Santisteban tras una gran jugada individual, como era Maidana en el otro área el que tenía que meter la mano con una gran estirada para evitar que se colara en su portería una falta frontal botada por Escardó que nadie tocó, pero que buscaba la red. Tras el consiguiente saque de esquina se formó un barullo en el área lepera hasta el punto de tener que quitar en dos ocasiones el balón casi sobre la línea de gol tras los remates de los atacantes ejidenses.

En el minuto 68 introdujo Pavón un doble cambio en el San Roque con resultado muy diferente para sus dos protagonistas. Mientras Jacobo tuvo una ocasión para marcar al minuto siguiente de entrar con un remate que acabó en la cruceta tras una buena jugada individual, Paco Torres vio la tarjeta roja poco después al parar en falta una contra del equipo de El Ejido, dejando a su equipo en inferioridad durante más de 20 minutos.

Sin embargo, si alguien pudo mover el marcador en el tramo final del partido fue el San Roque en una doble oportunidad en remates de Pablo González y Charaf que se encontraron con una gran respuesta de Godino, dejando el resultado final en ese empate sin goles que a ninguno contenta.

Ficha técnica

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: Maidana; Iván Robles (Paco Torres, 68’), Becken, Joel, Antonio López, Sergio García; Marrufo, Charaf (Brian Triviño, 92’), Misffut (Jacobo, 68’), Camacho (Pedro Inglés, 81’); Santisteban (Pablo González, 81’).

CLUB POLIDEPORTIVO EL EJIDO: Godino; Neto, Mauro dos Santos, Cristian, Manu Moreno; Fuentes, Sato, José Carlos, Juanje (Mario, 86’); Juancho (Caio, 88’), Escardó.

ARBITRO: Cubas Torras, del comité balear, auxiliado por Luna do Carmo y Gómez Gómez. Expulsó al aurinegro Paco Torres con roja directa en el minuto 74. Además, mostró tarjeta amarilla a Becken, Sergio García, Misffut por parte local, y a los visitantes Mauro dos Santos, Cristian, Sato y a su entrenador David Cabello.

INCIDENCIAS: Partido de la 15ª jornada en el grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de un millar de espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN