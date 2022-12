El San Roque de Lepe busca una victoria para pasar las Navidades fuera del descenso

Tres puntos para tener unas buenas vacaciones. El San Roque de Lepe necesita una victoria en el partido que le enfrenta este domingo al Polideportivo El Ejido (Ciudad de Lepe, 12 horas) para llegar al parón navideño fuera de posiciones de descenso. Los malos resultados cosechados por el conjunto aurinegro en las últimas jornadas le han hecho llegar a este último partido de 2022 fuera de esos puestos, pero empatado con el Recreativo Granada que ocupa la posición de play-out de permanencia y el Xerez DFC, que sí está en descenso.

No es mejor la situación clasificatoria del Polideportivo Ejido, 15º con 14 puntos, uno menos que el equipo lepero, aunque como dato a destacar hay que señalar que 10 de esos 14 puntos los ha logrado a domicilio, con tres de las cuatro victorias que lleva hasta la fecha conseguidas lejos del ‘Santo Domingo’ ejidense, lo que debe poner sobre aviso a los hombres de Juanma Pavón en cuanto a las prestaciones de su rival cuando juega como visitante.

La trayectoria del San Roque en las tres últimas semanas, sobre todo en sus dos últimos desplazamientos, ha roto la dinámica del equipo hasta ese momento en los que sus partidos venían marcado por una buena defensa y por sacarle un gran rendimiento a los goles anotados, no muy numerosos. Sin embargo, las derrotas en terreno del Atlético Sanluqueño (4-3) y del líder Antequera (3-2) muestran un San Roque que sí tiene capacidad de reacción y de marcar goles, pero que está concediendo en defensa más goles de los que serían deseables, en muchas ocasiones propiciados por errores propios.

Así que para tratar de minimizar esos errores, es probable que Pavón introduzca cambios en el que viene siendo el once habitual en las últimas semanas, aprovechando que Antonio López en defensa y Camacho en el centro del campo ya están aptos tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Los que no estarán a disposición del técnico aurinegro son Pablo Haro y Álvaro Vázquez por sanción, lo que le deja con las únicas opciones de Jacobo y Sergio García, aunque no se puede descartar tampoco que entre un segundo delantero, en ese caso sería Brian Triviño o Pablo González, para acompañar en la punta a Santisteban.

El Polideportivo El Ejido llega a la cita de este domingo después de perder la semana pasada 0-1 ante el Yeclano, lo que, tal como le ocurre al San Roque, supone su tercera semana sin conseguir una victoria. Para este encuentro su técnico, David Cabello, recupera a Álex Escardó, máximo goleador del equipo con 5 goles, pero pierde por sanción a Javi Mérida, jugador con pasado aurinegro.

Está en juego la posibilidad de pasar unas vacaciones navideñas tranquilas y fuera del descenso, un premio que bien vale un último esfuerzo para acabar futbolísticamente hablando el 2022.

El San Roque podría salir de inicio con David Robador o Maidana; Iván Robles, Becken, Joel o Antonio López, David León; Marrufo, Charaf, Misffut o Camacho; Jacobo, Santisteban, Sergio García.