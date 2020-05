Fernando Rivas: "Esta situación ha saneado mi relación con Carolina Marín"

Fernando Rivas, entrenador de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, aseguró este martes que esta situación de confinamiento "ha saneado" su relación, al haber aparcado la exigencia de los entrenamientos ante la delicada situación personal de la onubense.

Durante su intervención en el Santander Talks 123aCorrer, el técnico granadino explicó que en las últimas semanas ha centrado sus esfuerzos en "apoyar a Carolina Marín en la situación personal que ha pasado, que es durísima".

"Si echamos la vista atrás, Carolina ha tenido un año muy duro desde que se lesionó. En ese periodo, ha estado en las mejores manos y a nivel mental, técnico y táctico nos hemos ido adaptando. Ha vivido un desgaste tremendo, con el estrés añadido de que teníamos que sumar puntos. La verdad es que mejor no lo podría haber hecho. Tiene mucho mérito. Ha respondido perfectamente. Pero después tuvo una bajada de defensas y una infección, a lo que se sumó el accidente de su padre", recordó.

Fernando Rivas sigue su confinamiento en Madrid, mientras que Carolina Marín está pasando estas semanas en la casa de su madre en Huelva. En este tiempo han estado en contacto gracias a las tecnologías, incidiendo en el "plano más personal".

Ha estado muy pendiente de la recuperación de su padre. Está deseando cerrar esta etapa en Huelva, que ha sido muy dura", destaca el granadino

"He estado muy pendiente de la recuperación de su padre. Hemos hecho muchas videoconferencias cuando ella estaba en el hospital para ver si su padre me reconocía o no me reconocía. Yo tengo una relación muy estrecha con ella, por el hecho de haberla cogido con 14 años y haber hecho una trayectoria con ella. Esto ha podido ayudar a sanear la relación, porque hemos estado en contacto cuando hemos necesitado apoyo. Siento que el hecho de haber estado distanciados, pero unidos por la parte personal, ha saneado ese vínculo personal y estoy bastante contento por eso. En todo lo que he podido ayudarla, ahí he estado", expuso el granadino.

En lo estrictamente deportivo, Fernando Rivas señaló que los entrenamientos de estas semanas están volcados en la preparación física y en el análisis táctico, sin la urgencia de preparar los Juegos Olímpicos tras su aplazamiento a 2021.

Carolina Marín está ahora mismo a la espera de recibir los resultados de la prueba PCR y del test serológico como paso previo a su regreso al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, cuando éste pueda producirse."Ella está deseando volver para estar tranquila y cerrar esta etapa en Huelva, que ha sido muy dura. Mientras tanto, seguimos haciendo preparación física y reuniones. Vamos a ver si el primer día le da al volante", bromeó.

Rivas remarcó que el regreso al CAR dependerá del resultado del test y explicó que "lo normal es que reciba un salvoconducto desde el Consejo Superior de Deportes (CSD)" para poder viajar desde Huelva hasta Madrid. "Si entramos en la fase 1, entiendo que la semana que viene se empleará para desinfectar el CAR y poner medidas de seguridad. Si no es a final de esa semana, empezaríamos la siguiente. Ya hay ganas, por salir de casa y por retomar nuestra actividad más cotidiana, que es lo que nos mueve", reconoció.

No tenemos noticias de la federación mundial; estamos bajo una total incertidumbre" destaca

Para el regreso a los entrenamientos, Fernando Rivas plantea hacer test físicos en pista para saber cuál es el punto de partida de la vigente campeona olímpica. "En cuanto a los torneos, no tenemos noticias desde la federación mundial. Es probable que el Open de Indonesia se celebre en septiembre, pero solo cuando la federación se pronuncie tendremos una idea más apropiada para tomar decisiones correctas. Estamos bajo una total incertidumbre", afirmó.

El objetivo cuando se produzca el regreso a la competición será continuar la escalada en el ránking olímpico. Carolina Marín ocupa actualmente la quinta plaza. "Ser la número 1 o 2 es lo ideal y ser la 3 o 4 es mejor que ser la 5 o la 8. Adaptaremos los torneos en la medida de lo posible para estar en esos puestos", indicó Rivas.

El técnico granadino insistió asimismo en que Carolina Marín "sabe la medalla que quiere" conseguir en Tokio, refiriéndose a la de oro, y adelantó que trabajará para ser nuevamente la campeona olímpica. "Carolina va de desafío en desafío. Ha superado una lesión que ha podido poner en peligro su carrera deportiva y un problema personal tremendo. Habiendo pasado esas dos cosas, esto no va a ser uno de sus mayores desafíos", sentenció Fernando Rivas.