El onubense Ricardo Terrades con su “Clínicas W”, campeón en las Barcelona Winter Series de J70

El último fin de semana de febrero ha sido frío en la Ciudad Condal, pero no supuso ningún impedimento para que doce equipos tomaran parte en la sexta y última serie de las International Barcelona Winter Series de J70 organizadas por el Real Club Náutico de Barcelona.

El viernes se navegaron cuatro mangas, el domingo dos, mientras que el sábado la flota quedó amarrada en puerto por la baja intensidad del viento. La primera jornada colocaba al Hang Ten de Jorge Martínez Doreste, seguido a tan sólo cuatro puntos por el Clínicas W Sailing Team, del onubense Terrades y que esta ocasión llevó a Javier Padrón a la caña y a Nano Negrín a la táctica, mientras que Tenaz de Pablo Garriga quedaba a ocho puntos del líder provisional.

Hang Ten ganaba la primera manga del día con un final de foto-finish ante Clínicas W que cruzaba la línea de meta tan sólo un segundo más tarde. En la segunda manga los del Clínicas W hacían su peor resultado (7º), Can Marlés ganaba la prueba, Tenaz segundo y Hang Ten cerraba el podio. Para la tercer manga, Noticia de Luis Martín Cabiedes se imponía con un sólido triunfo por delante de Hang Ten y Clínicas W que mantenían una bonita lucha en los puestos de cabeza. Tras tres regatas disputadas el comité, dirigido por Pere Sarquella, decidió muy acertadamente dar una cuarta salida, pues el parte para el día siguiente no era muy esperanzador.

En la cuarta regata, Clínicas W realizaba una excelente salida y se mantenía en primera posición en todas las boyas, por delante de su rival más directo, Hang Ten, pero en la última boya de barlovento se colaba como primero Nautia del mallorquín Miquel Coll mientras que Clínicas W y Hang Ten estaban en un pañuelo a falta de un último tramo. Durante esa última popa los tres de cabeza, mantuvieron una gran disputa, con pocas trasluchadas y una complicada táctica que favorecía en esta ocasión al Clínicas W, que sobrepasaba a Nautia y Hang Ten terminaba en tercera posición. La flota volvía a tierra con Hang Ten como líder provisional con 9 puntos, seguidos por Clínicas W con 13 y Tenaz con 17.

Para el sábado, el parte meteorológico no era nada bueno, y tras una larga espera en tierra finalmente el comité decidió cancelar todas las pruebas del día. El domingo, último día de regatas, amanecía frío y con llovizna. Tras un desayuno conjunto en el que todos los tripulantes pudieron compartir conversaciones y experiencias, el comité izó la bandera de aplazamiento en tierra y una hora más tarde todos los equipos se hicieron a la mar. El viento tardó en aparecer, pero finalmente no defraudó y se pudieron celebrar dos regatas más, lo que permitía contar con un descarte. La quinta manga era nuevamente para Clínicas W que se imponía con solidez, seguido por Noticia y Gunter de Javier Scherk. Hang Ten no estuvo inspirado y firmó su peor regata con un 12º, lo que le ponía en una complicada situación frente a los canarios del Clínicas W que se acercaban al liderato a falta de una jornada final en la que todo podía pasar.

En la última manga, tras una llamada general, el comité decidió izar la bandera U y cazaba a cinco barcos como fuera de línea penalizándoles a todos ellos con UFD (24 puntos). Estos barcos fueron Tenaz, Noticia, Clínicas W, Hang Ten y el holandés Jellow de Marten Jamin, y a pesar de sus aparentes buenos resultados tuvieron que convertir esta última manga en su descarte. Siendo la victoria de la sexta manga para Gunter, seguido de Can Marlés y el alemán Diva en tercera posición.

Un invierno de regatas de J70 con 5 series y 42 mangas en Barcelona

El triunfo final de las Barcelona Winter Series fue para Tenaz de Pablo Garriga, que consiguió ir aumentando su diferencia de puntos con muy buenas regatas a lo largo del campeonato. Noticia consiguió mantener la segunda plaza, mientras que Clínicas W a pesar de acortar puntos a sus rivales no lograba pasarles en la clasificación final y se contentaban con el último cajón del podio y el triunfo final de dos series, esta última y la cuarta que se navegó en diciembre.

En primavera las regatas de J70 continúan en el Mediterráneo

La flota de J70 no para de regatear en nuestro país, disfrutando de la competición con unas envidiables condiciones para la navegación a vela. El nivel cada vez es más alto y existe mucha igualdad entre todos los equipos, dato que la hace más divertida aún. Desde marzo a abril, se celebrará una nueva competición llamada Spring Mediterranean Cup, organizada por el Real Club Náutico de Barcelona y el Real Club Náutico de Palma, con 3 eventos, cada uno de 3 días. Después, en el mes de mayo, en Barcelona se unirá en el mismo acontecimiento la Copa de España y el Campeonato de Cataluña de la clase J70, del 19 al 21 de mayo. Y una semana más tarde, del 25 al 28 de mayo será el prestigioso Trofeo Conde de Godó que este año cumplirá su 50º aniversario y todo apunta que será uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales de la capital catalana.