El IES La Orden renace con fuerza e ilusión para volver a la élite en dos temporadas

El Club Bádminton IES La Orden ha presentado su proyecto para esta temporada, en la que competirá en la Segunda División (tercera categoría nacional); el equipo, tras el golpe que supuso su exclusión de la máxiam categoría, mantiene la plantilla del año pasado, con la gran novedad de que presenta dos equipos, el Bádminton IES La Orden y el Colombino La Orden; el objetivo es que ambos asciendan y en dos años el club tenga presencia en todas las categorías. El proyecto necesita el respaldo económico de empresas e instituciones, porque en caso contrario puede llegar a desaparecer.

El club onubense ya lo tiene todo preparado para su nueva temporada. Para ello, la entidad lo hará con un nuevo proyecto dividido en dos clubes, integrando la élite con la cantera y cuya estructura ha sido explicada esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento de Huelva. Durante la intervención, han estado presentes el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, así como la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores por parte del Ayuntamiento. De igual forma, en representación del IES La Orden han estado la presidenta, María Eugenia Lorenzo; el director deportivo, Francisco Ojeda, y los volantistas Haideé y Eliezer Ojeda, que han desarrollado todos los detalles de este año.

Para su regreso a los tapices en Segunda División, la entidad albiazul ha apostado por un proyecto que se dividirá en dos clubes: el Bádminton IES La Orden y el Colombino La Orden, aunando así la élite y el deporte base con jugadores y jugadoras del primer equipo que estarán presentes junto a los de la cantera. El objetivo, por tanto, será volver a la máxima competición con el ascenso de ambas formaciones y llegar en dos temporadas a la División de Honor, de la que la plantilla que dirige Paco Ojeda es vigente campeona. De la misma forma, el vínculo entre cantera y jugadores de la máxima categoría creará una unión aún mayor entre ambos grupos para que los más pequeños puedan crecer y aprender en todos los ámbitos.

Abián, Eliezer y Haideé Ojeda, Telma, Víctor Martín, Belén, Adrián Márquez, Laura Santos, Adrián Acosta, Cinta Esquivel y María Díaz, en el primer equipo

Como integrantes del primer equipo, estarán presentes Pablo Abián, Haideé y Eliezer Ojeda, Telma Santos, Víctor Martín, Belén Rodríguez, Adrián Márquez, Laura Santos, Adrián Acosta, Cinta Esquivel y María Díaz. En el caso de la cantera, estarán Alejandro Pérez, Lucía Morán, Karen Martín, Iván Cumbreras, Claudia Carrero, José Ignacio Infante, Alba Osuna, Álvaro Morán, Cinta Molina, Juan Carlos Cumbreras, Javier Torres, Daniel Carreras, Robert Álvarez, Bernabé Padilla, Antonio Macías y Marcos Contreras.

La Segunda División se juega por territorios y Andalucía consta de dos grupos de seis equipos cada uno; la categoría dará comienzo en Huelva el 24 de octubre y las dos primeras jornadas se juegan por el sistema de concentración, En la jornada inaugural se disputan las tres primeras jornadas y se reunirán los seis equipos, que competirán de 10:00 a 18:00 probablemente en el Andrés Estrada. Posteriormente se llevarán a cabo las jornadas 4 y 5 el 14 de noviembre en San José de la Rinconada, mientras que los cuartos de final (los cuatro primeros del grupo Occidental se cruzan con los cuatro primeros del Oriental) serán el 19 de diciembre en Jaén. A partir de ahí, se jugará la semifinal, final (a doble vuelta) y la fase de ascenso.

Con todo, el IES La Orden se alza una temporada más como un referente histórico del bádminton nacional que aunará deporte y aprendizaje en la Segunda División y que lo hará con dos clubes, pero con una misma filosofía: la de llegar a lo más alto.

Gabriel Cruz aseguró que "siempre esperamos con ilusión el proyecto del IES La Orden, que este año es todavía más trascendente; la ciudad tiene que estar más que nunca con el club, que ha vivido una situación injusta porque en cualquier otro sitio sería impensable que la competición arrancara sin el campeón. La situación se resolverá en los tribunales (el litigio por la exclusión de la División de Honor), pero toda seguir y crear un equipo competitivo en la certeza de que volveremos a la máxima categoría y a ganar campeonatos".

El club avisa del riesgo de desaparición si el proyecto no logra el respaldo económico necesario

María Eugenia Limón manifestó que "no es el proyecto que teníamos pensado, pero era renovarse o morir. Es un proyecto fuerte que necesita que lo sigan apoyando tanto ciudadanos como empresas e instituciones", al tiempo que dio la gracias por todo el apoyo recibido durante el verano en su polémica con la Federación Española. "Llegar a donde hemos llegado requiere un esfuerzo económico importante, no se barato", añadió la presidenta, que alertó sobre el riesgo de desaparición si no se logra el respaldo necesario.

Paco Ojeda afirmó que cuando el club quedó excluido de la máxima categoría "la reacción fue luchar, llevado por el espíritu de los jugadores del primer equipo, que han querido seguir". "Queremos seguir formando campeones", dejando claro que el objetivo "es ascender, es el primer paso para llevar de nuevo a Huelva a la élite y en dos años intentar revalidar el título de liga en División de Honor".

Destaca que el proyecto "tiene todas las posibilidades para ser exitoso en lo deportivo; esa parte la sabemos hacer bien, pero necesitamos el respaldo económico; si lo logramos estaremos hablando de éxitos en unos meses, pero en caso contrario el club tiende a desaparecer, esa es la realidad".

Por último, Haideé Ojeda, en representación de los jugadores, asegura que "cuando nos enteramos de la noticia (la exclusión por parte de la Federación) los jugadores hablamos, y como somos como una familia, no podíamos dejar tirado al club y apostamos por seguir jugásemos en la máxima categoría o en la tercera. Ahora estamos centrados en cumplir los objetivos en una temporada diferente. "Todos estamos ilusionados; competir junto a los pequeños será para ellos un salto de calidad y también una ilusión. Seguiremos creciendo para volver a estar donde nos merecemos".