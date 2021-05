Al San Roque le toca ganar y esperar para que se consume el ascenso

Ganar y esperar. Porque el ascenso todavía es posible, que a nadie se le olvide. La derrota del pasado miércoles ante el Xerez CD en el estadio de La Juventud de Jerez de la Frontera ha hecho cundir el pesimismo en parte de la afición del San Roque porque, sí es cierto que ha perdido la posibilidad de depender de sí mismo para conseguir el ascenso directo, pero el equipo aurinegro sigue teniendo muchas opciones de ascender a la futura Segunda División RFEF.

En primer lugar, este mismo fin de semana si consigue derrotar mañana al Xerez DFC en el partido de la última jornada de la segunda fase de la temporada (estadio Ciudad de Lepe, 12 horas) y el Xerez CD no logra la victoria en su visita al Salerm Puente Genil. Pero si eso no ocurriera, todavía quedaría una segunda vía, más larga, eso sí, a través de los play-off de ascenso en los que el cuadro aurinegro partiría con la ventaja de disputar todos sus partidos como local gracias a su mejor clasificación que el resto de posibles rivales durante la primera fase de la liga, además de quedar exento en la primera eliminatoria.

Pero antes de que eso ocurra, hay que disputar el partido de mañana y, por supuesto, ganarlo, y una vez hecho esto, mirar lo que haya ocurrido en el partido de su rival por la segunda plaza de ascenso directo que se habrá disputado a la misma hora en el estadio Manuel Polinario de Puente Genil. Porque, como ha manifestado el técnico aurinegro, Antonio Fernández, “sería muy triste que el Xerez no ganara su partido y nosotros no ascendiéramos porque no hemos ganado el nuestro”.

La buena noticia para Fernández Rivadulla es que tiene a toda la plantilla disponible, lo que significa que viendo el mal partido jugado en La Juventud, es posible que haya cambios en el once titular, contando Pablo Ortiz en el centro del campo y Fernandito o Borja Jiménez en ataque con opciones de formar parte del mismo.

En el Xerez DFC, ya con el ascenso en el bolsillo y con parte de las celebraciones por el mismo ya llevadas a cabo como ha sido la recepción en el Ayuntamiento, las dudas están en el rendimiento que pueda ofrecer un equipo que ya no se juega nada, más que su honradez profesional o la posibilidad de alargar su racha de partidos sin perder, como reconocía su entrenador Pérez Herrera: “Nos hemos ganado la posibilidad de ir a Lepe con el objetivo prioritario de mantener esa racha de partidos invictos. Sería importante irnos de vacaciones con 18 partidos sin perder y dejarlo abierto para el inicio de la temporada que viene con la idea de alargarlo”.

De cara a un posible once, el técnico jerezano podría realizar cambios en su equipo, teniendo en cuenta que Bello está sancionado y Javilillo lesionado, y otros para dar oportunidades y premiar a jugadores que no han tenido muchos minutos a lo largo de la temporada.

Resumiendo, que lo que depende de uno mismo, que se haga, y ya después ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Porque los errores del San Roque han sido evidentes en esta segunda fase de la temporada, lo que le ha hecho perder la gran ventaja que acumuló durante una brillante primera fase y que ahora le obligan a depender de terceros.

El conjunto aurinegro podría alinear de salida a David Robador; Juanjo Mateo, Alex Carmona, Becken o Antonio López, Juan Gómez; Joel, Pablo Ortiz, Camacho; Fernandito, Nané, Abeledo.