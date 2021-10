El Circuito Diputación de Huelva vuelve a activarse con el tercer Rally Alfayat XCO

Vuelve el Circuito Diputación de Huelva de BTT XCO 2021. Pasados los meses del estío y con el recuerdo de las tres grandes pruebas que inauguraron este provincial- Paterna del Campo, Cartaya y Santa Bárbara de Casa, en este orden- toca retomar la actividad y afrontar esta segunda parte que pondrá nombre a los ganadores de la clasificación general. Así pues, Puebla de Guzmán presentará de la mano del C.D.C. Los Alfayates el día 17 de octubre su III Rally XCO Alfayat.

Esta penúltima cita de este circuito convocará a todas las categorías masculinas y femeninas, desde escuelas hasta máster 60, en el Pozo de Bebé. Allí entrarán en acción en primer lugar, a partir de las 10 horas, los participantes de las categorías de base, para quienes habrá dos circuitos diferentes: uno para promesas y principiantes de 1 kilometro y otro para alevines e infantiles de 1,75 kilómetros. Solo podrán participar los nacidos en 2014 o años anteriores.

Celebradas las mangas de los más pequeños, llegará el turno de los adultos (a partir de cadete). Para estas categorías, la organización contempla un divertido y explosivo circuito circular de 3,75 kilometros.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán formalizar vía web antes del 14 de octubre (accede aquí al formulario), día en el que se cerrará si no se alcanza antes el cupo máximo de participación (250 corredores). El precio para las categorías de escuelas es de 2 euros para federados y de 7€ para no federados. En el caso de los adultos, el precio es de 5 euros para federados y 15 para no federados.

Para participar en el Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT XCO 2021 se debe adquirir el dorsal único (2 euros). Los participantes deberán recoger su dorsal el mismo día de celebración de la prueba de 8:30 a 9:30. En ese mismo horario se podrán realizar inscripciones ‘in situ’ si quedaran plazas libres.

Clasificaciones por clubes

Esta segunda parte de la temporada arranca con el C.C. El Bocina liderando la clasificación por clubes con un total de 530 puntos. El C.D. Recreativo de Paterna se aúpa en segunda posición con 503 puntos, mientras que el C.D. Qalat Bike ocupa la tercera al sumar 435 puntos.

Web Circuito Diputación Huelva BTT XCO 2021