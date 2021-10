El Cartaya busca los tres puntos al amparo de su público para no meterse en problemas

Hay maneras de perder y de ganar, dicen los que saben de esto, salvo aquellos que lo justifican todo por un resultado. O hay modelo o no lo hay. O hay una forma de vida o no existe. Todos aquellos que lo fijan todo a la inmediatez, aunque se trate de fútbol, se exponen a quedarse a merced del viento, según sople. Y entonces todo se convierte en un vaivén, en algo muy sustancial a veces y en innocuo la mayoría.

No es el momento de sacar conclusiones anticipadas porque estamos en la sexta jornada y la temperatura no alcanza niveles para el análisis en la profundidad. Pero la situación está dejando algunos apuntes que ya preocupan en algunos sectores. El Cartaya, cuyo objetivo es la salvación, suma tres derrotas en cinco partidos y eso no entraba en los planes iniciales. Por eso, el partido de esta jornada (martes día 12, ante el Sevilla C a las 17:30 en el Luis Rodríguez Salvador) se vuelve a poner en el primer plano del escaparate, por aquello que el equipo debe ponerse, de paso, en la exigencia máxima para sumar los tres puntos.

Hasta ahora, en la suma de todos los minutos, sobre todo en los partidos fuera de casa, el conjunto onubense ha jugado excesivamente en función del rival. Ocurrió en Rota, en Jerez y este sábado en Gerena. Puestos así, y hay quien apunta que hay equipo para hacer otras cosas diferentes, los rojinegros se han quedado a expensas de lo que le permita el adversario, por lo que la personalidad ha quedado en un segundo plano. Siempre cambió el guión cuando iba por detrás en el marcador.

Por ejemplo. En Jerez utilizó dobles parejas en los costados cuando el Xerez no tiene la velocidad de acción del Gerena ni laterales aviones. En Gerena, se prescindió de esa forma interpretativa y los laterales contrarios metieron mil centros que no encontraron remate, y todo a mil por hora. Desprendan sus conclusiones.

Ahora asoma el Sevilla C y, como todos los filiales, son capaces de todo, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en todo lo contrario. Y como filial de una de las canteras más relevantes de España,, se le espera con fundamentos suficientes como para que te duela la cabeza. Veremos.

Todos los filiales dependen de las camadas de futbolistas que coincidan en un mismo punto. Y este equipo, en principio, no parece tener virtudes que no te permitan pestañear. Pero seguramente tengan cosas diferentes al resto. A ver hasta dónde alcanza.

El caso es que el Cartaya vuelve a meterse en la necesidad de ganar porque en esta categoría, como en casi todas, pierdes dos partidos seguidos y ya tienes que echar mano de un relajante mental.

Es el segundo partido en muy poco tiempo en una de las semanas más exigentes del año. La primera fue agua en Gerena sin discusión alguna. Llega el Sevilla C y el fin de semana el Puente Genil, que aunque no anda fino, se presume que se levantará en cualquier momento.

Así pues, la alineación, teniendo en cuenta las prestaciones del otro día y que hay jugadores con minutos residuales hasta ahora, es más incógnita que nunca. Lo que sí está medianamente claro es que el equipo no puede especular. Por lo que se espera la versión local, la que le condujo al triunfo en la última comparecencia en casa ante el Conil.