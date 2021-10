El Cartaya se aferra a Wojcik y suma la primera victoria de la temporada en casa (1-0)

La vida es una lección permanente, para bien y para mal. En la lectura correcta de la misma está la virtud de progresar correctamente o confundirte. Cuesta un mundo lograr el objetivo, sobre todo si se trata de romper una racha. Todo, aplicado al fútbol, es exactamente lo mismo. Que le pregunten al Cartaya.

El caso es que el triunfo ante el Conil tiene doble valor. Por una parte, la ruptura de una trayectoria que estaba pidiendo a gritos sentarse en del diván del psicólogo. El Cartaya hacía una eternidad que no ganaba en casa. De hecho, en la fase de ascenso definitiva de la pasada temporada no ganó un solo partido, y el Antoniano le pintó el rostro con muy poco hace dos semanas. Como ven, reto superado y fantasmas a la Venta. Y por la otra, venía el conjunto rojinegro de dos derrotas seguidas, la última, en Jerez, especialmente dolorosa. Para colmo se presentaba un equipo que no sabía lo que era perder esta temporada. Por eso, y por mucho más, el gol de Wocjik se cotiza más alto que el kilovatio hora.

El partido empezó como un tiro y el Cartaya subido en la bala. Lo mismo atacaba por la derecha que por la izquierda. Rompía líneas y futbolistas contrarios al mismo tiempo. Era un huracán desatado. Hasta que al 23 de partido, apareció Wocjik para decir que hasta aquí hemos llegado. Balón largo sobre el delantero polaco, domó la pelota y sonrío al rematar como solo hacen los asesinos de sangre fría.

Antes, en el 14 de juego, Fran, el portero gaditano, se vistió de Superman para parar un balón imposible a Wojcik. Fue un aviso y luego culminó, como puso culminar el Cartaya en otras acciones, antes y después del tanto, que se marcharon al limbo de milagro. En medio de todo eso, un error de Adrián le pudo costar caro al Cartaya. Exceso de confianza del portero, entendemos, en un remate a la desesperada de Heredia, y las manos blandas del portero local estuvieron a punto de convertirse en tragedia. El balón se marchó a córner y no sólo respiró el guardameta, sino el estadio entero.

El tiempo de descanso dejó en el ambiente un sabor confuso. No se podía jugar mejor ni tener mejores ocasiones para haber finiquitado el pleito. Luego a la vuelta de vestuarios, el panorama no acababa de despejarse, entre otras razones por no podía ser que el Conil solo tuviera eso. Escamoteos y miles de dudas en defensa. Algo más debía de tener.

Y así fue. El Cartaya volvió a comparecer como un cohete y, de hecho, al minuto de la reanudación tuvo la primera, en un balón de Miguelito que se marchó fuera por un flequillo. Y a los 49 de juego llegó el susto de la tarde. Despejó Mario a la salida de un córner, salió el Cartaya, se quedó colgado Revi y su remate a bocajarro lo paró Adrián. Dos cuestiones en esta acción. Por mucho que salga una defensa no se puede perder de vista la referencia del contrario. Y dos. Todo pareció raro, porque Revi se quedó muy solo, por lo que todo el mundo miró al linier, de natural despistado toda la contienda. Menos mal que no entró.

El tramo final del partido fue un suplicio. Porque el Cartaye perdió todas las combinaciones y conexiones y el Conil se vino arriba como si la vida se le estuviese yendo. Sin muchos argumentos, cierto, pero con suficiente energía como para que el entrenador local volviese a poner dobles parejas en los costados, es decir, con doble lateral, exactamente lo que hizo en Jerez.

Llegó el final y fue como si de pronto saliese el arcoiris. Valió el gol de Wojcik, 4 en 4 partidos. Y valió la pena el sufrimiento. Porque a partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa. Pero queda claro que el Cartaya se olvida de psicólogo por ahora.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Adrián, Manuel, Novoa, Joao Lobo, José Díaz (Marcos Tavira), Mario, Cerpa, Lolo (Fabinho), Miguel Fernández (Pepe Cárdenas), Miguelito (Carlos Martínez), Wojcik (Asuero).

Conil: Fran, Molina, Pablo Urea (Calderón), Paul, Manzano (Cuervi), Heredia (Vidal), Orihuela (Romera), Cristian, Kiko, Revi (Pascual), Quintana.

Goles: 1 - 0 min. 23 Wojcik

Árbitro: Cruz Navarro del Colegio sevillano. Mostro cartulina amarilla a los visitantes Heredia, Revi y Cristian. Y por los locales a Cerpa, Joao Lobo y Miguelito.

Incidencias: Luis Rodríguez Salvador. Unos 400 espectadores.

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN