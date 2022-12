Final en toda regla para el Cartaya

Si es cierto que al Cartaya le ha cambiado el viento, entonces esta vez de salir cara en su duelo con el Sevilla C (domingo, 12:00, Luis Rodríguez Salvador). A saber. Dos partidos en casa con el nuevo entrenador, una victoria y un empate que debió ser algo más. Dos partidos fuera, desastre total. Está en el recuerdo el último partido en Coria. Como saben, de infausto recuerdo y cabreo generalizado. Así que se supone que la semana, para el entrenador, habrá sido de intento de convencimiento e imaginamos las frases más repetidas: “todo el mundo se equivoca y por lo tanto hay que reaccionar. Tenemos que ser fuertes”. Entendemos que esa frase, o parecida, se la habrá repetido mil veces a sí mismo el técnico: “el primero que tiene que reaccionar soy yo”.

Todo eso sobre el papel. Pero apuesten que si no ha sido exactamente eso, habrá sido muy parecido. El caso es que el Cartaya se ha colocado en una tesitura importante. No puede permitirse ni tan siquiera empatar el partido. Su situación es tan delicada como cuando se marchó Amate y ya se han consumido cuatro partidos. Éste cierra la primera vuelta y el déficit de puntos es absoluto. Sería injusto cargar todo a hombros de Juanma Rodríguez. Pero si vino fue para cambiar dinámica y camino. De momento solo cumple una parte, la ostensible mejoría en casa.

Del rival sólo podemos decir, y ya es bastante, que ha ganado los últimos cuatro partidos. Así que asoma amenazante y con ganas de hablar, de plantear preguntas. Veremos cómo son las respuestas del Cartaya. Por lo pronto tendrá que cerrar fronteras. Le hacen gol con relativa facilidad y ya sabemos cómo se las gastan los filiales. Como tengan el día, te destrozan. Y al filial sevillista se le nota que ahora, con el Mundial, no le han tocado jugadores y de ahí la reacción y los resultados, simplemente impresionante.

Entendemos que a pesar de lo que ocurrió en Coria, el entrenador no se volverá loco metiendo cambios. Juanma es de natural sosegado. Por lo que se esperan retoques, poco más. Eso sí, esos posibles retoques podrían ser significantes. Manuel no está siendo titular y se le espera como agua de mayo y el centro del campo no está teniendo la regularidad que se requiere. Además, los que saltaron el otro día desde el banquillo, no sólo no arreglaron nada sino que fueron señalados por su nula aportación. Supongo que es cuestión de momentos.

El caso es que es una ocasión para reivindicarse. Una llamada a la revolución integral, dirán algunos, porque así, punto a punto, gatillazo va y viene, sólo conduce al desierto. Llegan dos partidos cruciales. Ahora, el Sevilla C, después, el Ayamonte, ambos en casa. Hay dos caminos, sólo dos. O gana y resurge; o pierde y se condena. La apuesta es fuerte, pero no queda otra.

El once más probable sería el formado por Marco en portería, defensa de cuatro con Manuel, Franci Ruiz, Paco Benítez y Pepe. Centro del campo con Juanma Galán, Ponce, Miguel Fernández y Antonio Molina, con Rubén Cabeza en el enganche y Diego Vargas en la punta del ataque. No estará Novoa, sancionado.

En la previa, el entrenador del Cartaya repitió varias veces que en Coria les pudo la ansiedad por ganar. Y del Sevilla C dijo que es un equipo al que hay que someter porque su juventud puede digerir mal la presión. Y con respecto a la afición manifestó que sólo puede dar las gracias, que no puede pedirle nada. Para la ansiedad hay pastillas o tila y en el fútbol, goles. Los filiales son impredecibles pero éste llega con cuatro triunfos seguidos y en algún partido seguro que habrá sufrido algún tipo de sometimiento. Y con respecto a la afición, quiere que su equipo gane. Y los que fueron a Coria, seguramente no cantarán al principio. Así que fútbol, goles y triunfo. Verán como la afición sale cantando villancicos y se acaba la ansiedad.