Partido cargado de sustancia en la madurez de la Liga

Llegados a este punto del campeonato cualquiera de los equipos tienen cosas que decir. Por arriba o por abajo o simplemente porque quieren gustarse si ya tienen el objetivo cubierto o no han podido alcanzarlo. No hay partido insustancial a estas horas, apuntó alguien el otro día. Porque si no es en lo colectivo, es en lo individual porque los futbolistas buscan renovaciones u otros destinos futuros. En el caso del partido que nos ocupa (sábado, 18:00, Luis Rodríguez Salvador), reúne todos los requisitos habidos y por haber.

Primero porque por parte del Cartaya, 27 puntos en su haber, tiene cercana la cifra mágica que exige la permanencia pero no cerrada. Ya ha dicho Amate que el partido es sustancial en grado extremo. En el otro rincón, el Pozoblanco, un punto más en su casillero. No hace falta decir nada más respecto a lo que significa el choque para ambos. Si gana el Cartaya, el respingo sería impresionante. Si lo hace el Pozoblanco (tocamos madera), se olvidará del sufrimiento.

Por esas razones, jugadores y cuerpo técnico rojinegros se han encargado de mandar mensajes a través de las redes sociales haciendo una llamada a la convocatoria masiva apuntando a la afición. El objetivo es meter a un millar de aficionados. Esa es la cifra marcada. Veremos la respuesta.

En lo estrictamente deportivo, Amate recupera a Miguel Fernández y Novoa, refuerzos para el centro del campo y la defensa. Ha dicho el entrenador que Lolo lo tendrá complicado porque después de superar la lesión solo ha entrenado esta semana. Conociendo a Lolo puede pasar cualquier cosa, incluso que salga con una pierna escayolada.

Así el asunto y después del partidazo que jugó el Cartaya en Los Barrios, es posible que el técnico apueste por la continuidad, pero cabe que pueda meter a Novoa en lugar de Carlos Martínez o que pueda utilizar incluso a los dos. Nauzet estará en portería, con Manuel, Franci Ruiz, Paco Benítez y Novoa o Carlos Martínez en defensa, Cerpa, Asuero y Ponce en el centro del campo con Cascajo y Miguelito en los costados y Wocjik en la punta del ataque.

Este Cartaya se está ganando el pan y el respeto. Compite ante cualquiera desde que Amate llegó al banquillo y ahora es la propia plantilla la que pide aliento. Y está en su derecho porque se lo ha ganado. Ahora solo falta que los incondicionales entiendan la llamada y el mensaje y que los tres puntos se queden en el Luis Rodríguez Salvador. Si se cumple todo eso, sería la releche.