Gran final en Lepe para el Ranking y el Circuito Diputación de Huelva de BTT XCO

El Centro de Turismo Activo Waingunga, situado en Lepe, tendrá el honor de clausurar el amplio programa de pruebas que han dado forma al Ranking Andaluz de BTT XCO, además de cerrar también el Circuito Diputación de Huelva de BTT XCO 2021. Lo hará con el Rally Presa de los Machos - Gran Premio Cabezo de la Bella, una prueba organizada por el Biciclub Lepe para el día 21 de noviembre.

De este modo, el espectacular entorno del embalse de Los Machos es el escenario escogido para despedir ambos carteles convocando a partir de las 10 horas a todas las categorías (masculinas y femeninas) para las que se dispondrán tres circuitos diferentes. Habrá un trazado para promesa y principiante de 1km carente de dificultad técnica y otro para alevín e infantil de 2,2km.

Recordamos que sólo podrán participar los nacidos en 2014 o años anteriores. A partir de cadete, los corredores deberán afrontar un circuito de 3,4 kiómetros por vuelta, muy técnico y que pondrá a prueba la habilidad de los participantes sobre la bici.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán formalizar vía web antes del 18 de noviembre (accede aquí al formulario), día en el que se cerrará si no se alcanza antes el cupo máximo de participación (250 corredores). El precio para las categorías de escuelas es de 2 euros para federados y de 7 para no federados. En el caso de los adultos, el precio es de 5 euros para federados y 15 para no federados. No se permiten inscripciones el día de la prueba.

Para participar en el Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT XCO 2021 se debe adquirir el dorsal único (2 euros). Los participantes deberán recoger su dorsal el mismo día de celebración de la prueba de 8:30 a 9:30.

El Circuito Diputación de Huelva de BTT XCO llegará a su quinto y último encuentro con el C.C. El Bocina liderando la clasificación por clubes con un total de 730 puntos. El C.D. Recreativo de Paterna se mantiene en segunda posición gracias a sus 658 puntos acumulados, mientras que el C.D. Qalat Bike permanece en la tercera al sumar 563 puntos.

Web Circuito Diputación Huelva BTT XCO 2021

Web del Ranking Andaluz de BTT XCO 2021