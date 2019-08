Patricia Báñez se luce en la Regata Colombina de óptimist

El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, al igual que la pasada temporada, ha vuelto a triunfar en la Regata Colombina de óptimist. El club costero presentó en el evento náutico a nueve regatistas, seis en la categoría de sub 16 y tres en sub 13, alcanzando a dominar la categoría superior, ya que metió a siete deportistas entre los 15 primeros.

Así, Patricia Báñez se proclamó campeona absoluta en sub 16, con María Castillo en tercer lugar y con Adriana Serra cuarta y primer sub 13. Carmen Llorca cerró el quinteto más destacado. A eso hay que sumar que Mar Infante, a pesar de contar con tan solo 11 años, acabó 3ª en sub 13. La superioridad de Patricia Báñez, una de las más firmes promesas del RCMTPU, fue manifiesta, ya que se impuso en las seis mangas disputadas.

Por su parte, el director deportivo de la entidad destacó el papel de los suyos y agradeció públicamente el trato recibido por el Real Club Marítimo de Huelva, organizador del evento náutico.

Sin tiempo para el descanso, el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría organiza este fin de semana dos de los acontecimientos más relevantes de la temporada estival. El sábado se llevará a cabo el Trofeo Presidente, y el domingo el Memorial Ricardo Terrades, con tres mangas por día y con la participación de las categorías de óptimist y 420.