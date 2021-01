Patricia Bañez se impone en aguas de El Puerto de Santa María

La regatista del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría Patricia Bañez se ha proclamado campeona del Trofeo Excellence Cup de Optimist que ha finalizado hoy en aguas de la bahía gaditana con la celebración de una última prueba. La onubense comparte honores con Carlos Espí, campeón masculino, con el portugués Vicente Costa, la murciana Inés Rodado y los también andaluces Leo Zabell y Begoña Cañizares, ganadores de la 7ª Regata Ciudad del Puerto en sus diferentes categorías.

Bañez salió empatada a puntos con Carlos Espí, pero el valenciano tenía la seguridad de tener el descarte de su lado, cosa con la que no podía contar la onubense, quien necesitada de un buen resultado no ha tenido la fortuna de su lado y con un once en la prueba, se ha apeado del podio, quedándose a dos puntos como cuarta absoluta, pero siendo la campeona femenina.

En el resto de categorías, en sub 13 femenina, ganó Begoña Cañizares, también del RCMT Punta Umbría, seguida de su compañera de club Mar Infante y la joven Julia Sabido del club vecino CDN Punta Umbría, que tiene como entrenador a Paco Villalba elegido recientemente mejor técnico del año.

La última jornada empezó tarde a la espera del viento y finalmente sólo se pudo completar una prueba antes del tiempo límite establecido por el reglamento. Acostumbrada a no defraudar, la bahía de Cádiz permitió una bonita regata.