La Palma y SanRoque protagonizan un derbi con diferentes miras

Derbi onubense con distintos objetivos. La Palma y San Roque de Lepe disputan mañana a partir de las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal de La Palma del Condado un duelo en el que los palmerinos intentarán aprovechar su mejor momento de la temporada tras conseguir la semana pasada en Utrera su primera victoria del presente curso, mientras que los leperos buscarán volver a sumar de tres en tres por primera vez desde que comenzó 2021 para no abandonar la zona alta de la tabla.

La clasificación actual en el grupo 10-B de Tercera División parece decir que el San Roque es el gran favorito para este partido, segundo con 21 puntos a 4 del líder Ciudad de Lucena, mientras que La Palma es colista con 6 puntos y tiene al Coria, su inmediato predecesor, a 6. Sin embargo, las sensaciones con las que llegan ambos conjuntos podrían indicar que no va a estar tan claro el triunfo visitante después de tres partidos sin ganar –una derrota y dos empates-, y el posible efecto motivador que puede tener en los jugadores locales el comprobar que tras ganar en un terreno tan complicado como el del Utrera, están capacitados para competir de igual a igual con cualquier rival.

El problema para el técnico palmerino será la gran cantidad de bajas con las que se va a encontrar para este partido, Galleti, Suárez, Álex, Nené, Roldán y Alberto por lesión, y De Iraola, autor del gol del triunfo la semana pasada, por sanción. El propio Mario Rodríguez también se perderá el partido y tendrá que verlo desde la grada tras ser expulsado también en esa última cita de su equipo.

También tendrá bajas Antonio Fernández Rivadulla en el San Roque, las dos por sanción, Joel por doble amarilla en el empate de la semana pasada ante el Sevilla C, y Nané por acumulación de cinco amarillas. En el primer caso, el puesto del centrocampista sueco en el once titular lo ocuparía Miguel Reina, mientras que en el caso del delantero aurinegro, su puesto sería para Tomy Montenegro. La vuelta de Camacho podría ser la otra gran novedad en el once lepero tras perderse por lesión el último partido.

Lo único que parece claro es que en el duelo de técnicos gallegos habrá uno que no quede contento con el resultado de su equipo. Sobre todo el local Mario Rodríguez, que vería, si su equipo no consigue la victoria, como las opciones de permanencia de La Palma se alejan cada vez más, mientras que el visitante Antonio Fernández, junto con su equipo, aún tiene dos partidos pendientes aplazados en los que poder corregir posibles traspiés.