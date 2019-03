Paco Ojeda espera que la afición de Huelva llene el Andrés Estrada en el partido de vuelta de la final

El Recreativo Bádminton IES La Orden venció por 3-4 al CB Oviedo en la ida de la final de la Liga Nacional TOP8 LaLigaSports y partirá con ventaja en el encuentro de vuelta, que se celebrará el próximo 6 de abril en Huelva.

El director técnico y entrenador de la plantilla, Paco Ojeda, apunta que “no estamos tranquilos porque ganamos por la mínima pero tenemos confianza porque estaremos en Huelva y sabemos que nuestra afición llenará el Andrés Estrada”.

En cuanto a la vuelta, Ojeda señaló que “esperamos un pabellón abarrotado, que los onubenses disfruten del espectáculo que da este equipo y con un rival como el Oviedo, sumamente noble en la pista y amigos fuera del tapiz”. Así comenta que en Oviedo, al terminar el choque “saludamos al público, sólo había dos aficionados de Huelva, y aun así nos aplaudieron durante mucho rato, a pesar de haber estado a muerte con su equipo, lo cual me pareció emocionante”.

Sobre el encuentro de ida apuntó que el Oviedo fue “con todo, hemos vivido finales muy duras, pero esta lo ha sido especialmente. Tienen unos dobles muy fuertes, aunque hemos sacado el dobles mixtos con oficio, a pesar de no haber sido nuestro mejor partido. Haideé y Pablo han sacado un punto que ha resultado vital, mientras que en el femenino y en el masculino no ha podido ser a pesar de haber luchado”. El técnico agrega que “la remontada en los individuales parece característico de este equipo, a la vista está el encuentro de ida contra Rinconada en la pasada final. Tiramos de oficio, de saber estar y de saber sufrir y nos llevamos la victoria con esos puntos a favor”.

Por su parte, Nerea Ivorra afirmó que “el encuentro se dio tal y como lo habíamos pensado, con una dificultad clara en los dobles. Nos mentalizamos de ello y de la necesidad de vencer en los individuales, que han sido favorables tres de cuatro. El Oviedo ha sorprendido mucho en el dobles mixtos a pesar del buen juego de Pablo y Haideé, mientras que en el resto de dobles no ha podido ser. A pesar de ello, estamos contentos porque los individuales se dieron bien, aunque Kári no pudo vencer. Esta victoria ha estado muy trabajada, los partidos ganados han sido a dos sets y nos favorece, pero tenemos que ir mentalizados porque nuestro rival no nos pondrá nada fácil. Estamos unidos e iremos a por todas”.