El Oviedo se rinde en el Andrés Estrada ante un brillante IES La Orden (5-2)

Con todo a su favor. El Recreativo Bádminton IES La Orden tenía un objetivo y lo cumplió en la última jornada de la TOP8 LaLigaSports. El conjunto que dirige Paco Ojeda venció por 5-2 al Oviedo, su rival en la lucha por el título. De esta forma, el pentacampeón concluyó la fase regular como líder y consiguió el ‘factor cancha’ que le permitirá disputar la vuelta de la final en Huelva.

En esta ocasión, el técnico apostó por una alineación con Haideé Ojeda y Pablo Abián como protagonistas del dobles mixtos, Eliezer Ojeda y Jesús Cebey para el dobles masculino y Haideé Ojeda junto a Nerea Ivorra en el caso de la categoría femenina. En el caso de los individuales, Telma Santos, Nerea Ivorra, Alejandro Pérez y Jesús Cebey fueron los encargados de disputarlo. Como es habitual, el encuentro dio comienzo con la disputa del dobles mixtos, donde Pablo Abián y Haideé Ojeda se midieron a Vicente Gázquez y Lucía Barrio. Desde el inicio, los albiazules hicieron muestra de su calidad y le arrebataron el primer set a sus rivales, a los que doblegaron rápidamente por 21-11. En el segundo set, el Oviedo se mostró inferior, por lo que Pablo Abián y Haideé Ojeda se adelantaron por un amplio 21-6. En dobles femenino, Haideé Ojeda volvió a encontrar el éxito sobre el tapiz, en esta ocasión, junto a Nerea Ivorra. Así, ambas se enfrentaron a Claudia Leal y Laura Solís, a las que supieron hacer frente de la mejor forma posible. En el primer set, las recreativistas ganaron por 21-14, mientras que en el segundo set, la diferencia fue mayor y vencieron por 21-11. Con 2-0 a su favor, el IES La Orden sumaba poco a poco una nueva victoria en casa.

En paralelo a este duelo, se celebró el dobles masculino con Eliezer Ojeda y Jesús Cebey al frente del conjunto local, y Álvaro Leal junto a Vicente Gázquez por parte de los visitantes. La fuerza de los ovetenses se dejó entrever en el primer set, donde ganaron a los onubenses por 19-21. Sin embargo, esto no fue suficiente para Leal y Gázquez, que cayeron ante la rapidez de Ojeda y Cebey por 21-8 en el segundo set, y perdieron finalmente en el tercero por 21-16.

La suerte corría a favor del Recreativo IES La Orden antes de dar comienzo los individuales, que tuvieron como jugadores iniciales a Nerea Ivorra y Jesús Cebey, quienes anteriormente habían disputado los dobles. En el caso de Jesús Cebey, el volantista no tuvo suerte y cayó en el primer set por 17-21 ante Álvaro Leal. El buen hacer del jugador no fue suficiente en el segundo set, que a pesar de intentarlo, cayó por 9-21. Por su parte, fue Nerea Ivorra la encargada de dar la victoria al equipo. La recreativista se midió a Claudia Leal, quien no tuvo opciones ante el juego de Ivorra. De esta forma, el primer set se decantó a favor del IES La Orden por 21-16, repitiendo resultado en el segundo set.

Con 4-1 a favor de los de Paco Ojeda, el encuentro continuó con los dos últimos individuales de la mano de Telma Santos y Alejandro Pérez, quien disputó dicha categoría en lugar de Pablo Abián, al que le impidió jugar una molestia en el pie. En primer lugar, Telma Santos no dudó en su juego y mostró su firmeza a Laura Solís, a la que venció por un contundente 21-6 en el primer set. En el segundo set, la volantista dio una nueva alegría a los aficionados albiazules que ocupaban las gradas del Andrés Estrada tras superar a su rival por 21-10.

Finalmente, el cierre llegó con Alejandro Pérez, que supo hacer frente a Pelayo Pinto y que convirtió su duelo en uno de los más tensos. En el primer set, el onubense demostró talento y madurez, y venció por un ajustado 26-24 al jugador del Oviedo, sin embargo, el cansancio se notó en el segundo set, que dio por vencedor a Pinto por 9-21, y en el tercer set, en el que perdió por un ajustado 19-21. Con el IES La Orden como líder en la clasificación, ambos equipos jugarán la ida de la final en Oviedo el próximo 23 de marzo, mientras que la vuelta volverá a ser en Huelva el 6 de abril.