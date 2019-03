Pablo Abián: “Mi objetivo es estar en unos cuartos Juegos Olímpicos”

El Recre IES La Orden tiene una cita muy importante este fin de semana (Andrés Estrada, sábado, 17:30) ante el CB Oviedo. El combinado onubense se juega el factor cancha para la final que disputará también ante el equipo ovetense. Pablo Abián y Eliezer Ojeda son conscientes de la importancia del triple encuentro que les queda a los onubenses para poner fin a la temporada: “Queremos ir partido a partido. Primero este sábado intentar ganar e intentar conseguir el factor cancha, aunque no podemos negar que es una prueba. No sabemos si ellos van a venir con todo o si tienen otra estrategia. Ellos tienen tres dobles muy compensados, si nosotros salimos con ventaja de ahí creo que tenemos mucho ganado. Son un equipo diferente a Rinconada porque Rinconada sabíamos que con los extranjeros eran muy fuertes en los dobles, pero si salíamos con ventaja de ahí sabíamos que teníamos mucho ganado. Oviedo tiene los dobles fuertes, pero no tanto y está más compensado. Va a ser un duelo fuerte”.

Ojeda y Abián tienen unas historias personales muy parecidas, ya que el aragonés explicó que su vinculación al bádminton “me viene de familia. Mi padre es maestro de Educación Física. Hace muchos años conoció el bádminton, le gustó y fundó un club, él se quedó con la sección de bádminton. Mis hermanos y yo jugamos en el club y desbancamos al CB Huesca, que era la potencia de Aragón”.

Aunque Abián no se distrae de los objetivos a corto plazo, no duda en afirmar que “para un deportista jugar unos Juegos Olímpicos es lo máximo y lograr una medalla sería la leche. Mi intención es estar en Tokio 2020 y jugar mis cuartos Juegos. Es una experiencia única”. Esa experiencia de Abián llamó la atención de Caballé, que también desveló un secreto familiar: “Mi madre fue olímpica en los juegos de Seúl en 1988 y logró la medalla de plata en taewkondo con 17 años”.

Prosiguió el de Calatayud selañando que “a mí me llamó mucho la atención el equipo de baloncesto de Estados Unidos porque era dentro de la villa y los demás deportistas iban directamente a ellos, así que imaginate fuera”. En cuanto a la experiencia personal se queda con “Pekín” porque “por donde pasaba se notaba el ambiente, en todos lados”.

A sus 33 años, Abián habló de su estado de forma y de lo lejos que ve aún su retirada: “No me lo he terminado de plantear, tengo una edad, pero me encuentro bien y me está costando menos de lo que pensaba. Cuando termine este año decidiré. No va a depender de si me clasifico para Tokio. Antes era complicado pasar de los 30 años en individuales, pero la vida de los deportistas se está alargando”.Otra de las metas del zaragozano es jugar el Mundial que se podría celebrar en Huelva en 2021: “Me hace ilusión jugar el Mundial en España y si es en Huelva mucho mejor, aunque el Europeo no me fue muy bien –bromeó–”.

Eso sí, pese a su perspectiva continental y mundial, Abián no olvida la situación real de su club, el Recreativo IES La Orden: “Es una pena que se celebre un Europeo en Huelva, que se pueda celebrar un Mundial y que el club más laureado de la historia de Huelva solo tenga tres días pista para entrenar, tanto el primer equipo como la cantera”. Una valoración que Eliezer Ojeda lleva un paso más adelante para indicar que “lo raro es que con las instalaciones que tenemos salgan los deportistas que salen de Huelva”.

Abián, que se encuentra en Huelva en estos días, lamenta las malas comunicaciones que encuentra para viajar desde Madrid: “Es un viaje largo. Si tuviese otra comunicación, aunque fuese con Sevilla, se ganaría mucho tiempo. Con nada podría quitarse hasta una hora de viaje”. En ese sentido también se pronunció Ojeda, que invitó a todos los onubenses a asistir a la manifestación del 15M: “Es una manifestación a la que habría que ir. Si fuera más fácil llegar a Huelva tendríamos mucho más turismo, porque tenemos de todo. Pero si llegas a Sevilla a las 21.00 de la noche, luego no tienes manera de llegar a Huelva. Hay tres trenes Sevilla-Huelva. Se tarda lo mismo de Sevilla a Madrid que de Madrid a Huelva”.

El capitán, eso sí, valora la importancia de la afición en las finales: “La gente siempre nos ha ayudado, nos ha apoyado muchísimo. Hemos llenado el Estrada, en España meter 2.000 personas en un partido de bádminton es una barbaridad”.