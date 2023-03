Grandes resultados del equipo de regata Optimist del Real Club Marítimo de Huelva

La Escuela de vela CDNPU PUna Umbría junto con la Federación Andaluza de Vela acogió en aguas de la localidad onubense a un total de 26 regatistas divididos en categoría Sub13 y Sub16. Esta tercera y última cita han puesto fin a los campeonatos provinciales de 2023.

Tras la celebración de seis pruebas, el Real Club Marítimo de Huelva termina en Sub 13 con Iker Cárdenas Delgado en segundo puesto y Raúl Ortiz Asencio, en cuarta posición. María Vargas García, primera clasificada Femenina. En Categoría Sub 11, Hugo Ortiz Asencio coronó la prueba. Y por su parte, en Sub 16 se dieron cita Lucía Vargas García(9º) , Nacho Cárdenas Delgado (10º), Elena López Caro (12º) y Ana Carrasco Acevedo (13º).

Desde el Real Club Marítimo de Huelva agradecen a instituciones privadas como Fundación Atlantic Copper, Corte Inglés, Fundación CEPSA y públicas como el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Excma. Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria de Huelva, que generosamente mantienen su colaboración y ayuda a las escuelas náuticas, además de a otras entidades que de diversas formas y maneras colaboran con el club, además de a SANDFIRE MATSA, Huelva Pilots, Clau&Pau que colaboran directamente con el equipo de regatas.